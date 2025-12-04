Becario sanluiseño destaca el valor de estudiar en la UNSL

Unas 172 familias de San Luis recibieron su vivienda
En una emotiva segunda entrega de los planes Progreso y ‘Sueños, 172 familias de la Capital recibieron la llave de su casa. Poggi destacó que “la vivienda volvió a San Luis”.
Lautaro Quiroga, beneficiario de la Beca Universal Superior, compartió su experiencia con Poggi y llamó a los jóvenes a estudiar para abrirse camino a futuro.Política04/12/2025Redacción CuyoNoticias
Lautaro Quiroga, estudiante de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), participó de un desayuno con el gobernador Claudio Poggi junto a otros siete beneficiarios de la Beca Universal Superior. El encuentro permitió intercambiar experiencias sobre la vida universitaria y las dificultades que atraviesan los jóvenes.
Egresado de la Escuela Técnica N°37 de Juana Koslay, Lautaro tiene 19 años y vive en Villa Mercedes mientras cursa el primer año de su carrera. Contó que conoció la beca por las noticias y el acompañamiento de la Universidad, que incentivó a los estudiantes a inscribirse. Explicó que el aspecto económico es su principal desafío: “Trabajo y estudio. No quiero sumarle más gastos a mis papás”.
El joven alentó a quienes terminan la secundaria a continuar sus estudios: “Si tienen la oportunidad de estudiar, estudien, porque les va abrir muchas puertas en el futuro. La universidad es un ambiente hermoso, aunque sea difícil”.
Quiroga valoró el diálogo con el gobernador Claudio Poggi y el ministro de Educación, Guillermo Araujo, donde conversaron sobre el cambio del nivel secundario a la universidad, el impacto emocional de mudarse y la importancia de la disciplina académica. “En la universidad ya no podés estudiar dos días antes de un parcial. Se necesitan al menos dos semanas de preparación”, reflexionó.
La Asamblea Jáchal No Se Toca presentó ante la Fiscalía el informe realizado por la universidad que vincula el hecho a niveles de contaminación
El Instituto de Formación Docente Continua lanzó la Tecnicatura en Economía Social, Microemprendimientos y PyMES, una propuesta gratuita que inicia en febrero de 2026. Ya hay inscripción online.
El municipio elevó un plan equilibrado, con superávit y continuidad de obras, sin aumentar tasas ni recurrir a endeudamiento en un año económico complejo.
Durante una visita a Villa Mercedes, el gobernador repasó los avances en infraestructura sanitaria y anunció el llamado a licitación para obras en el Policlínico Regional Juan Domingo Perón. “Será el hospital que la ciudad y la región necesitan”, aseguró.
Las 20 viviendas que el gobierno provincial construye en Villa de Merlo alcanzaron un 95% de avance y entraron en la etapa final antes de su adjudicación, prevista para el 10 de diciembre.
Veinte familias de la ciudad de La Punta recibirán las llaves de sus nuevas viviendas el próximo 12 de diciembre. Las obras ya superan el 87% de avance.
Los empleados públicos recibirán el sueldo de noviembre con aumento del 5%, un bono de fin de año de $450.000 y el medio aguinaldo el 19 de diciembre
Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda denunciamos que la media sanción de la Declaración de Impacto Ambiental de San Jorge y Malargüe Occidental no es un avance, sino un retroceso ambiental y social.
La campaña “Mendoza elige saber” ofrecerá testeo gratuito, asesoramiento y vacunación en la Peatonal Sarmiento por el Día Mundial de la Respuesta al VIH.
Por primera vez el país recibirá el torneo regional del Mundial de Robótica FIRST Tech Challenge, y será organizado por la Fundación Tomás Alva Edison.
Se trata de Defensores de Argentinos de Santa Lucía, vecino del Lechuzo Alianza que consiguió el ascenso tras derrotar a Villa Hipódromo en Chimbas.
