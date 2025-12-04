Becario sanluiseño destaca el valor de estudiar en la UNSL

Lautaro Quiroga, estudiante de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), participó de un desayuno con el gobernador Claudio Poggi junto a otros siete beneficiarios de la Beca Universal Superior. El encuentro permitió intercambiar experiencias sobre la vida universitaria y las dificultades que atraviesan los jóvenes.

Egresado de la Escuela Técnica N°37 de Juana Koslay, Lautaro tiene 19 años y vive en Villa Mercedes mientras cursa el primer año de su carrera. Contó que conoció la beca por las noticias y el acompañamiento de la Universidad, que incentivó a los estudiantes a inscribirse. Explicó que el aspecto económico es su principal desafío: “Trabajo y estudio. No quiero sumarle más gastos a mis papás”.

El joven alentó a quienes terminan la secundaria a continuar sus estudios: “Si tienen la oportunidad de estudiar, estudien, porque les va abrir muchas puertas en el futuro. La universidad es un ambiente hermoso, aunque sea difícil”.

Quiroga valoró el diálogo con el gobernador Claudio Poggi y el ministro de Educación, Guillermo Araujo, donde conversaron sobre el cambio del nivel secundario a la universidad, el impacto emocional de mudarse y la importancia de la disciplina académica. “En la universidad ya no podés estudiar dos días antes de un parcial. Se necesitan al menos dos semanas de preparación”, reflexionó.