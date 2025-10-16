Secuestran vehículo implicado en robo millonario en Mendoza

La Brigada de Investigaciones Oeste informó que, tras una investigación conjunta con la Policía de Mendoza, se logró secuestrar un vehículo Ford Focus implicado en un robo agravado ocurrido en Chacras de Coria, Mendoza.

El hecho ocurrió en mayo pasado, cuando tres sujetos armados sorprendieron a un joven en su vivienda y le sustrajeron varios efectos y dinero en efectivo. Tras recabar datos, los investigadores lograron determinar el paradero del vehículo en Rivadavia y lo interceptaron en la calle Meglioli y Comandante Cabot.

El vehículo tenía un pedido de secuestro vigente por el delito de robo agravado y era conducido por el padre de dos de los presuntos autores del hecho. El vehículo fue secuestrado y trasladado a Central de Policía de San Juan para los fines legales correspondientes. La investigación continúa para dar con los responsables del delito.