Ambiente remitió a la UFI Jáchal resultados de muestras en Cuesta del Viento

Foto: archivo

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan envió a la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Jáchal, los resultados de muestras analizadas por el Laboratorio CIPCAMI (Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial).

Son dos informes técnicos, resultado de estudios que habían sido solicitados por la Secretaría con el objetivo de aportar información técnica para esclarecer la causa de muerte de los peces hallados en el Dique Cuesta del Viento el pasado 4 de noviembre y colaborar con la investigación en curso.

El primero de los informes, que corresponde al análisis de los monitoreos realizados durante el año 2025 en la cuenca del río Jáchal, en los puntos PMP1 (Río Las Taguas, previo confluencia Arroyo Turbio); PMP7 (Río la Palca, aguas arriba confluencia Río Blanco); PMP9 (Río Jáchal, aguas abajo dique Cuesta del Viento) y PMP36 (Río Blanco previo confluencia con Río la Palca); en los mismos monitoreos no se registraron valores superiores a la Línea Base Ambiental determinada por CIPCAMI, en base a datos históricos de la cuenca.

En el segundo informe, se detallan a los resultados de un monitoreo realizado el 5 de noviembre en distintos puntos estratégicos: Río Jáchal aguas abajo del Dique Cuesta del Viento; Embarcadero del Dique Cuesta del Viento; Río Iglesia previo a su desembocadura en el dique; y Embarcadero Náutica, junto a la playa Lamaral, también en Cuesta del Viento.

Los análisis determinaron que no se detectaron valores superiores a los niveles guía en ninguno de los parámetros evaluados en campo para todos los puntos (pH, CE, temperatura, OD, Turbidez STD) no se detectaron valores superiores a los niveles guía del Anexo 1 del Decr. 007/2024.

En el punto PMP9, Río Jáchal, aguas abajo dique Cuesta del Viento, no se detectaron valores superiores a los niveles guía del Anexo 1 del Decr. 007/2024. No se detectó presencia de cianuro, mercurio ni nitritos.

En el punto Río Iglesia, previa desembocadura al Dique Cuesta del Viento no se detectaron valores superiores a los niveles guía del Anexo 1 del Decr. 007/2024. No se detectó presencia de cianuro, mercurio ni nitritos.

En el punto de monitoreo 1, Embarcadero dique Cuesta del Viento no se detectaron valores superiores a los niveles guía del Anexo 1 del Decr. 007/2024. No se detectó presencia de cianuro, mercurio ni nitritos.

En el punto Emb. Náutica, embarcadero Náutica al lado playa Lamaral Dique Cuesta del Viento, no se detectaron valores superiores a los niveles guía del Anexo 1 del Decr. 007/2024. No se detectó presencia de cianuro, mercurio ni nitritos.

Además, la Secretaría solicitó al laboratorio los datos históricos de monitoreos correspondientes a la Cuenca del Río Jáchal – Cuesta del Viento 2025, los cuales fueron adjuntados al informe remitido a la UFI.

También se enviaron los informes realizados por el Área Técnica de la Dirección de Conservación, elaborados tras las inspecciones efectuadas los días 20 y 26 de noviembre, con el fin de aportar todos los antecedentes ambientales pertinentes para la investigación.