Comienza el Nacional femenino de futsal en Rosario

La Selección Sanjuanina de futsal femenino partió rumbo a Santa Fe para participar en la primera edición del Torneo Nacional de Selecciones de Ligas. La delegación representante de Liga Sanjuanina de Fútbol partió desde las puertas del estadio cubierto Aldo Cantoni. El viaje es posible por el servicio de transporte provisto por el Gobierno, a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Tras el sorteo de la fase de grupos, la Sanjuanina quedó integrada en la Zona A. Sus rivales en la primera ronda serán Rosarina, Tucumán y Posadas de Misiones. En el Grupo B jugarán entre sí Santa Elena de Entre Ríos, Ushuaia, Bariloche y Villa Mercedes de San Luis.

El selectivo sanjuanino, que dirige Marcelo Vega, debutará el jueves 04 a las 13:30 horas ante Tucumán. La segunda fecha será el viernes 05, desde las 19, frente a Posadas. Y el tercer partido el sábado 06, desde las 21, frente a las locales de Rosarina.

Plantel:

01- Rosa del Carmen Álvarez (Club Minero), 02- Ruth Elizabeth Garín (Colón Junior), 03- Evelin Alejandra Gutiérrez (La Gloria), 04- Sofía Celeste Oliva (Palermo), 05- Paula Martina Sosa (La Gloria), 06- Evelyn Magalí Ribes (Club Minero), 07- Gianella Nahir Castan (Palermo), 08- Cecilia Villafañe Quiroga (Juventud Rivera), 09- Virginia Andrea Jofré (La Gloria), 10- Melany Alejandra Lela (La Gloria), 11- María Guadalupe Gómez (Palermo), 12. Karen Romina Galeote (La Gloria), y 13- Yazmín Guadalupe Chaparro (Colón Junior).

Por último, vale remarcar que todos los partidos del Torneo Nacional de Selecciones de Ligas se transmitirán en vivo. Los interesados deben seguir el streaming de Consejo Federal del Fútbol Argentino en YouTube.

Acto inaugural (jueves 04 a las 19:30).

Fecha 1: Sanjuanina vs. Tucumán (jueves 04 a las 13:30).

Fecha 2: Sanjuanina vs. Posadas (viernes 05 a las 19:00).

Fecha 3: Sanjuanina vs. Rosarina (sábado 06 a las 21:00).