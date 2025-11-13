El Aero Racing Team mendocino presente en Villicum

Nogolí vibró con la 14ª fecha del “José María Gatica”
El Club Defensores fue sede de una intensa jornada que coronó nuevos campeones provinciales y albergó por primera vez un regional femenino.
Será parte del gran cierre del motociclismo argentino en el Circuito San Juan Villicum. Mariano Villalobos y Federico Márquez sus representantes.
El rugido de los motores vuelve al Circuito San Juan Villicum, y el Aero Racing Team dirá presente con sus dos pilotos mendocinos, Mariano Villalobos y Federico Márquez, en el gran cierre de la temporada 2025 del motociclismo nacional e internacional. La acción se vivirá del 14 al 16 de noviembre, con entrada libre y gratuita para el público.
El evento reunirá un triple calendario de primer nivel: la Latin America Talent Cup, el GP3 Chile y el Campeonato Argentino de Velocidad (CAV), en una cita que promete espectáculo,competencia y emoción en el trazado albardonero.
El mendocino Federico Márquez llega con excelentes sensaciones tras su gran actuación en la fecha anterior, donde logró muy buenos resultados y consolidó su progreso dentro de la categoría. “Llegamos a esta carrera con varias modificaciones en las motos y tenemos fe en que nos va a ir bien. Contamos con la experiencia de haber corrido allí varias veces y a eso le
sumamos las buenas performances de las últimas carreras donde estuvimos. Queremos demostrar lo que sabemos hacer”, afirmó el piloto antes de viajar a San Juan.
Por su parte, su compañero Mariano Villalobos también cerrará el año con gran motivación. El piloto del centro mendocino, secundado por Muta Club y Pandolfino Box, viene de destacarse en el Campeonato del Sur Nacional, mostrando regularidad, velocidad y consistencia en cada presentación, consolidándose como uno de los nombres fuertes del motociclismo regional.
Con esta cita, el Aero Racing Team pondrá punto final a un 2025 cargado de competencias y aprendizajes, donde el equipo mendocino volvió a demostrar su potencial técnico y humano frente a los mejores del país y del continente.
El Autódromo San Juan Villicum será el escenario perfecto para despedir la temporada: un circuito moderno, técnico y exigente, que combina velocidad, precisión y espectáculo. Con pilotos de distintos países y las mejores motos del continente, el evento promete tres días de pura adrenalina para los fanáticos del deporte motor.
El equipo mendocino buscará cerrar el año con una actuación destacada, reafirmando el crecimiento del motociclismo cuyano en el plano nacional.
