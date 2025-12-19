San Juan hizo historia en el goalball nacional

El goalball sanjuanino continúa dando pasos firmes y consolidándose a nivel nacional. El equipo que forma parte de la Secretaría de Deporte, a través de la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas, tuvo una destacada participación en dos competencias de gran relevancia: el Torneo Regional Metropolitano y la Liga Nacional de Goalball, dejando en claro el crecimiento sostenido de la disciplina en la provincia.

Campeones del Torneo Regional Metropolitano

En el Torneo Regional Metropolitano, el equipo San Juan B se consagró campeón tras una actuación sobresaliente, logrando además una clasificación histórica al Nacional. En los playoffs, el conjunto sanjuanino mostró solidez y contundencia en cada instancia:

Cuartos de final:

San Juan B 11 – GEVP 1

Semifinal:

San Juan B 14 – Halcones B 4

Final:

San Juan B 10 – Águilas Doradas 3

De esta manera, las posiciones finales quedaron conformadas de la siguiente manera:

1° San Juan B (San Juan)

2° Águilas Doradas (Mendoza)

3° Román Rosell B (Buenos Aires)

Además, se destacó al cuerpo técnico de Águilas Doradas por su trabajo y compromiso con la disciplina.

El goleador del torneo fue David Garay, de Halcones B, con 63 goles.

Este título tuvo un valor histórico para la provincia, ya que San Juan se convirtió en la primera del interior del país en clasificar dos equipos de la misma provincia a una instancia nacional, marcando un antes y un después para el desarrollo del goalball sanjuanino.

Gran desempeño en la Liga NAcional de Goalball

En paralelo, San Juan también dijo presente en la Liga Nacional de Goalball, una competencia de altísimo nivel que reúne a los mejores equipos del país. Allí, el conjunto sanjuanino alcanzó las semifinales y finalizó en el cuarto puesto nacional, mejorando su posición respecto al año pasado y consolidándose entre los mejores.

En la fase de zonas, los resultados fueron los siguientes:

Zona 2:

San Juan A 10 – Halcones 19

San Juan A 10 – Los Legendarios 9

San Juan A 8 – Los Cóndores 5

Zona 1:

San Juan B 4 – Lomas 12

San Juan B 4 – Apanovi 14

San Juan B 7 – Mapaches 13

En semifinales, San Juan A cayó ante Apanovi por 6 a 5 en un partido que se definió por gol de oro, una instancia de desempate que no se registraba desde 2017.

Luego, en el partido por el tercer puesto, San Juan perdió ante Lomas por 9 a 7, quedando muy cerca del podio.

Más allá del resultado final, el balance fue altamente positivo: San Juan se ubicó entre los cuatro mejores equipos del país, en un torneo que reúne a decenas de equipos de todo el territorio nacional, reafirmando el crecimiento deportivo y competitivo del goalball provincial.

Un crecimiento que no para

Las actuaciones en el Torneo Regional Metropolitano y en la Liga Nacional reflejan el trabajo sostenido que se viene realizando desde la Secretaría de Deporte y la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas, fortaleciendo el deporte adaptado y generando oportunidades reales de competencia al más alto nivel.