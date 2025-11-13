Fiesta de la Olivicultura celebra su 25ª edición

Maipú se prepara para vivir la XXV° Fiesta Provincial de la Olivicultura, un encuentro que reúne historia, producción y tradición en torno al olivo, símbolo del trabajo y la identidad mendocina. El evento, con entrada libre y gratuita, se realizará el 21 de noviembre en el salón Los Olivos del Complejo Arena Maipú, desde las 19 horas.

El olivo como emblema provincial



El olivo forma parte del paisaje mendocino desde hace más de un siglo. Las primeras familias inmigrantes que lo introdujeron en Maipú (Argentina) no imaginaron que ese árbol noble se transformaría en motor productivo y símbolo cultural para generaciones enteras. Desde los antiguos olivares del siglo XIX hasta las modernas almazaras que exportan al mundo, la provincia ha consolidado una identidad ligada al aceite de oliva virgen extra y a la tarea continua de productores y técnicos.

Historia y presente en una celebración anual



La Fiesta Provincial de la Olivicultura convoca cada año a productores, industriales, sommeliers, estudiantes, especialistas y visitantes. La edición número 25 mantiene esa esencia, con una programación que destaca el valor histórico de “Maipú como cuna del Olivo” y que promueve la continuidad de una actividad económica clave para el desarrollo local. Con la participación de instituciones académicas y organizaciones del sector, la jornada ofrecerá propuestas que combinan divulgación, reconocimiento y puesta en valor del cultivo.

Programa “Más Arauco para Mendoza”



El eje técnico de la celebración será la presentación del programa “Más Arauco para Mendoza”, una iniciativa que busca fortalecer la implantación de la variedad Arauco, reconocida por el Consejo Oleícola Internacional como varietal autóctono argentino. Dentro de la Indicación Geográfica Mendoza, el aceite de oliva virgen extra certificado debe contener al menos un 20% de esta variedad en sus blends, lo que refuerza la necesidad de ampliar la superficie cultivada. Maipú, gracias a su terroir y trayectoria, se reafirma como referente provincial en la producción de Arauco. El programa cuenta con el apoyo institucional de los organizadores y el auspicio de Vivero Productora.

Distinciones y premiaciones: reconocimiento al sector



La jornada incluirá la entrega de la distinción “Guardián de los Olivos 2025”, otorgada a personas que han demostrado compromiso con la protección del olivo y la calidad de sus productos. El reconocimiento consiste en un Diploma de Honor que reproduce una obra del artista mendocino Miguel Ángel Marchionni. Además, se realizará la premiación del Concurso CuyOliva Internacional, en el que se distinguen los mejores aceites de oliva virgen extra de Argentina y del exterior. Las muestras fueron evaluadas por el Panel de Cata de Fundación Seminare, integrado por sommeliers especializados y coordinado por el Dr. Juan Carlos García Zuloaga y la profesora Stella Vannucci, en la cava de la Escuela Internacional de Gastronomía, Hotelería y Turismo “Islas Malvinas”.

Elección de la Reina Provincial del Olivo 2026



Como es tradición, la fiesta culminará con la elección de la Reina Provincial del Olivo 2026, una actividad que simboliza la unión entre la comunidad, el patrimonio cultural y el futuro productivo del sector. Desde 2020, las candidatas deben formarse como Sommeliers de Aceites de Oliva mediante una beca otorgada por Fundación Seminare, lo que garantiza que la representante provincial cuente con conocimientos técnicos para difundir la actividad en distintos espacios y eventos.

Un encuentro con trayectoria y proyección



La Fiesta Provincial de la Olivicultura cuenta con antecedentes que la consolidan como una de las celebraciones productivas más importantes de Mendoza. Fue declarada de Interés Turístico Provincial en 2005, realiza la elección de su soberana desde hace 25 años y desarrolla el concurso internacional CuyOliva de forma ininterrumpida desde 2007, con participación de aceites de España, Uruguay y provincias argentinas. Con el impulso de la Municipalidad de Maipú, Fundación Seminare y el trabajo conjunto de entidades educativas y productivas, el evento busca fortalecer la identidad territorial, promover el turismo rural y consolidar a Maipú como destino de referencia en experiencias vinculadas al aceite de oliva y la cultura olivícola.