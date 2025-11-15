Oro en los Binacionales para el voley masculino sanjuanino

En El Pinar cerro su temporada el enduro sanjuanino
Fue una doble jornada del Campeonato Sanjuanino de Enduro el fin de semana de sábado 8 y domingo 9 de noviembre correspondiente a la 9ª y 10ª fecha.
Las medallas logradas fueron seis en total, sumando tres de atletismo, una de vóley, una de ciclismo y una de taekwondo. 160 atletas en 9 disciplinas.Deportes15/11/2025Deportes CuyoNoticias
Tuvieron participación en atletismo, natación, ciclismo, tenis, tenis de mesa, taekwondo, básquetbol, balonmano y voleibol, La atleta Isabella Gómez consiguió el primer oro para San Juan en los 100 metros llanos en la 2da jornada vigésimo sexta edición de los Juegos Binacionales de Integración Andina, en la Región de Maule, Chile.
Isabella Gómez – oro en atletismo
Isabella Gómez – plata en atletismo
José Ramos – bronce en atletismo
Facundo Tivani – bronce en ciclismo
Pía Montigel – bronce en taekwondo
Equipo de vóley – oro masculino
En la competencia llevada a cabo en la región del Maule, Chile, los atletas sanjuaninos dejaron todo en pos de su mejor perfomance. Con esfuerzo, compromiso y orgullo, los jóvenes atletas representaron a la provincia de la mejor manera, dejando en alto el deporte sanjuanino y los valores que nos unen.
Con gran entusiasmo y espíritu deportivo, se realizó la vigésima sexta edición de los Juegos Binacionales de Integración Andina “Cristo Redentor”, competencia que reunió a jóvenes de distintas provincias argentinas y regiones chilenas.
La delegación de Mendoza tuvo una actuación sobresaliente en los Juegos Binacionales 2025 y se adjudicó la medalla de oro en ambas ramas del básquet formativo. En la competencia que reunió a provincias argentinas (Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis) y regiones de Chile, la Borravino dominó el certamen tanto en femenino como en masculino, ratificando su buen presente en divisiones menores.
En la final femenina, el combinado mendocino superó con claridad a Córdoba por 69-39. El equipo dirigido por Sergio Brioude fue el más regular del torneo: no perdió ningún partido y mantuvo un promedio superior a 40 puntos anotados por juego.
Por su parte, en la final masculina, Mendoza venció a Valparaíso por 85-67 apoyado en una gran actuación colectiva, en línea con lo mostrado durante todo el campeonato. La Selección Borravina, capitaneada por Zapata, también culminó el torneo invicta, ganando todos sus encuentros.
Fue una doble jornada del Campeonato Sanjuanino de Enduro el fin de semana de sábado 8 y domingo 9 de noviembre correspondiente a la 9ª y 10ª fecha.
La delegación sanluiseña culminó la 26ª edición de los Juegos Binacionales en la región del Maule con podios en vóley, ciclismo y natación.
El Albiverde descendió al Regional Federal del 2026 pero se le abrió una ventana para jugar este mismo año y lo está aprovechando, busca pronto regreso.
Histórico reencuentro de glorias del Atlético Club San Martín: un homenaje inolvidable. También recibió una distincion especial el "Pocho" Juan Felipe Barroso.
Newman y Marista definen este sábado al campeón inédito del Nacional de Clubes Copa VISA Macro 2025, en un duelo histórico para ambos clubes.
San Luis será sede de la Copa San Luis 2025, con torneos juveniles y de primera división en dos canchas y la participación de clubes de toda la provincia.
El Club Defensores fue sede de una intensa jornada que coronó nuevos campeones provinciales y albergó por primera vez un regional femenino.
El 16 de noviembre se hará la sexta edición de la carrera que organiza la Municipalidad de Guaymallén para eliminar barreras y rechazar la discriminación.
El Foro de Periodismo Argentino rechazó la cautelar que prohíbe a periodistas y productores de CCC referirse a fiscales y magistrados provinciales.
En el marco del Día Mundial de la Diabetes, la OSEP presentó a ALMA, un asistente virtual que acompaña y realiza el seguimiento de pacientes con diabetes tipo II insulinizados, marcando un cambio en la atención médica provincial.
El SEGEMAR informó una emisión de gases y ceniza de hasta 2.000 metros. La alerta técnica se mantiene mientras continúa el monitoreo.
En el Día Mundial de la Diabetes, el Dr. León Litwak, de la Universidad Hospital Italiano, analiza los avances en terapias como los análogos del GLP-1 y las tecnologías que acercan el desarrollo del “páncreas artificial”.
Maipú realizará la XXV° Fiesta Provincial de la Olivicultura con distinciones, premiaciones, presentaciones técnicas y la elección de la Reina del Olivo 2026.