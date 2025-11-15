Oro en los Binacionales para el voley masculino sanjuanino

Tuvieron participación en atletismo, natación, ciclismo, tenis, tenis de mesa, taekwondo, básquetbol, balonmano y voleibol, La atleta Isabella Gómez consiguió el primer oro para San Juan en los 100 metros llanos en la 2da jornada vigésimo sexta edición de los Juegos Binacionales de Integración Andina, en la Región de Maule, Chile.

Medallas sanjuaninas

Isabella Gómez – oro en atletismo

Isabella Gómez – plata en atletismo

José Ramos – bronce en atletismo

Facundo Tivani – bronce en ciclismo

Pía Montigel – bronce en taekwondo

Equipo de vóley – oro masculino

En la competencia llevada a cabo en la región del Maule, Chile, los atletas sanjuaninos dejaron todo en pos de su mejor perfomance. Con esfuerzo, compromiso y orgullo, los jóvenes atletas representaron a la provincia de la mejor manera, dejando en alto el deporte sanjuanino y los valores que nos unen.

Con gran entusiasmo y espíritu deportivo, se realizó la vigésima sexta edición de los Juegos Binacionales de Integración Andina “Cristo Redentor”, competencia que reunió a jóvenes de distintas provincias argentinas y regiones chilenas.

Mendoza

La delegación de Mendoza tuvo una actuación sobresaliente en los Juegos Binacionales 2025 y se adjudicó la medalla de oro en ambas ramas del básquet formativo. En la competencia que reunió a provincias argentinas (Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis) y regiones de Chile, la Borravino dominó el certamen tanto en femenino como en masculino, ratificando su buen presente en divisiones menores.

En la final femenina, el combinado mendocino superó con claridad a Córdoba por 69-39. El equipo dirigido por Sergio Brioude fue el más regular del torneo: no perdió ningún partido y mantuvo un promedio superior a 40 puntos anotados por juego.

Por su parte, en la final masculina, Mendoza venció a Valparaíso por 85-67 apoyado en una gran actuación colectiva, en línea con lo mostrado durante todo el campeonato. La Selección Borravina, capitaneada por Zapata, también culminó el torneo invicta, ganando todos sus encuentros.



