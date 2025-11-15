Paso Cristo Redentor Habilitado

Oro en los Binacionales para el voley masculino sanjuanino

Las medallas logradas fueron seis en total, sumando tres de atletismo, una de vóley, una de ciclismo y una de taekwondo. 160 atletas en 9 disciplinas.

Juegos Binacionales, medallero sanjuanino
Juegos BinacionalesMedallero sanjuanino

Tuvieron participación en atletismo, natación, ciclismo, tenis, tenis de mesa, taekwondo, básquetbol, balonmano y voleibol, La atleta Isabella Gómez consiguió el primer oro para San Juan en los 100 metros llanos en la 2da jornada  vigésimo sexta edición de los Juegos Binacionales de Integración Andina, en la Región de Maule, Chile.

 Juegos Binacionales, delegación San Juan

Medallas sanjuaninas 

Isabella Gómez – oro en atletismo
Isabella Gómez – plata en atletismo
José Ramos – bronce en atletismo
Facundo Tivani – bronce en ciclismo
Pía Montigel – bronce en taekwondo
Equipo de vóley – oro masculino

En la competencia llevada a cabo en la región del Maule, Chile, los atletas sanjuaninos dejaron todo en pos de su mejor perfomance. Con esfuerzo, compromiso y orgullo, los jóvenes atletas  representaron a la provincia de la mejor manera, dejando en alto el deporte sanjuanino y los valores que nos unen.

Juegos Binacionales, región del MauleSan Luis cerró los Juegos Binacionales con más podios

Con gran entusiasmo y espíritu deportivo, se realizó la vigésima sexta edición de los Juegos Binacionales de Integración Andina “Cristo Redentor”, competencia que reunió a jóvenes de distintas provincias argentinas y regiones chilenas.

Mendoza

La delegación de Mendoza tuvo una actuación sobresaliente en los Juegos Binacionales 2025 y se adjudicó la medalla de oro en ambas ramas del básquet formativo. En la competencia que reunió a provincias argentinas (Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis) y regiones de Chile, la Borravino dominó el certamen tanto en femenino como en masculino, ratificando su buen presente en divisiones menores.

 En la final femenina, el combinado mendocino superó con claridad a Córdoba por 69-39. El equipo dirigido por Sergio Brioude fue el más regular del torneo: no perdió ningún partido y mantuvo un promedio superior a 40 puntos anotados por juego. 

Por su parte, en la final masculina, Mendoza venció a Valparaíso por 85-67 apoyado en una gran actuación colectiva, en línea con lo mostrado durante todo el campeonato. La Selección Borravina, capitaneada por Zapata, también culminó el torneo invicta, ganando todos sus encuentros. 


 

