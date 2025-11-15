San Luis cerró los Juegos Binacionales con más podios

Oro en los Binacionales para el voley masculino sanjuanino
Las medallas logradas fueron seis en total, sumando tres de atletismo, una de vóley, una de ciclismo y una de taekwondo. 160 atletas en 9 disciplinas.
La delegación sanluiseña culminó la 26ª edición de los Juegos Binacionales en la región del Maule con podios en vóley, ciclismo y natación.Deportes15/11/2025Deportes CuyoNoticias
San Luis consolidó la primera etapa de un proyecto en el que el 90% de los 135 deportistas compitió por primera vez, iniciando un ciclo que buscará potenciar el rendimiento provincial durante los próximos años.
Este año, San Luis apostó fuerte a la renovación: el 90% de los atletas fue debutante en esta competencia, iniciando un proyecto que apunta a formar equipos para los próximos tres o cuatro años. En una edición dominada por las potencias de siempre, como Córdoba y Metropolitana, los sanluiseños mostraron carácter, evolución y buenos resultados, algunos históricos como las medallas de plata y bronce que sumó el equipo de tenis de mesa, por primera vez desde la creación de los Juegos en 1998.
La jornada final comenzó con una alegría enorme para el vóley masculino, que jugó un partidazo ante Mendoza y se quedó con la medalla de bronce tras imponerse en un quinto set para el infarto. “Es un logro histórico para el vóley de San Luis”, expresó el armador Ángel Schlottke, visiblemente emocionado. Su compañero Julián Tello reforzó el mismo sentir: “Dimos todo. Venimos entrenando hace meses, concentrando fines de semana y dejando muchas cosas de lado. Este equipo lo merece”.
El ciclismo femenino también aportó una conquista significativa de la mano de Bianca Tempestini, que dio la sorpresa en la exigente prueba de gran fondo y se colgó el bronce, compitiendo de igual a igual con rivales que llegaron hace semanas de un Mundial y un Panamericano.
En handball femenino, San Luis cayó en el duelo por el bronce ante Metropolitana, aunque cerró una semana positiva, enfrentando a las selecciones más fuertes de la competencia y sumando rodaje para lo que viene.
La natación bajó el telón con una actuación brillante. Eden Hodara ganó el oro en los 50 metros mariposa, la posta mixta combinada 4×100 conquistó el bronce, y el equipo provincial finalizó tercero en la tabla general con 91 puntos, coronando una gran campaña en la pileta del Estadio Fiscal de Talca.
Con las competencias concluidas, los deportistas regresaron a los hoteles para prepararse para la fiesta de despedida, que se realizará en el Estadio Fiscal. Luego, la delegación emprenderá el regreso a San Luis con las valijas cargadas de medallas, experiencia, nuevas amistades y la satisfacción de haber representado a la provincia con compromiso y entrega en todas las canchas.
Las medallas logradas fueron seis en total, sumando tres de atletismo, una de vóley, una de ciclismo y una de taekwondo. 160 atletas en 9 disciplinas.
Fue una doble jornada del Campeonato Sanjuanino de Enduro el fin de semana de sábado 8 y domingo 9 de noviembre correspondiente a la 9ª y 10ª fecha.
El Albiverde descendió al Regional Federal del 2026 pero se le abrió una ventana para jugar este mismo año y lo está aprovechando, busca pronto regreso.
Histórico reencuentro de glorias del Atlético Club San Martín: un homenaje inolvidable. También recibió una distincion especial el "Pocho" Juan Felipe Barroso.
Newman y Marista definen este sábado al campeón inédito del Nacional de Clubes Copa VISA Macro 2025, en un duelo histórico para ambos clubes.
San Luis será sede de la Copa San Luis 2025, con torneos juveniles y de primera división en dos canchas y la participación de clubes de toda la provincia.
El Club Defensores fue sede de una intensa jornada que coronó nuevos campeones provinciales y albergó por primera vez un regional femenino.
El 16 de noviembre se hará la sexta edición de la carrera que organiza la Municipalidad de Guaymallén para eliminar barreras y rechazar la discriminación.
El Foro de Periodismo Argentino rechazó la cautelar que prohíbe a periodistas y productores de CCC referirse a fiscales y magistrados provinciales.
En el marco del Día Mundial de la Diabetes, la OSEP presentó a ALMA, un asistente virtual que acompaña y realiza el seguimiento de pacientes con diabetes tipo II insulinizados, marcando un cambio en la atención médica provincial.
El SEGEMAR informó una emisión de gases y ceniza de hasta 2.000 metros. La alerta técnica se mantiene mientras continúa el monitoreo.
En el Día Mundial de la Diabetes, el Dr. León Litwak, de la Universidad Hospital Italiano, analiza los avances en terapias como los análogos del GLP-1 y las tecnologías que acercan el desarrollo del “páncreas artificial”.
Maipú realizará la XXV° Fiesta Provincial de la Olivicultura con distinciones, premiaciones, presentaciones técnicas y la elección de la Reina del Olivo 2026.