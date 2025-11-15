San Luis cerró los Juegos Binacionales con más podios

San Luis consolidó la primera etapa de un proyecto en el que el 90% de los 135 deportistas compitió por primera vez, iniciando un ciclo que buscará potenciar el rendimiento provincial durante los próximos años.

Este año, San Luis apostó fuerte a la renovación: el 90% de los atletas fue debutante en esta competencia, iniciando un proyecto que apunta a formar equipos para los próximos tres o cuatro años. En una edición dominada por las potencias de siempre, como Córdoba y Metropolitana, los sanluiseños mostraron carácter, evolución y buenos resultados, algunos históricos como las medallas de plata y bronce que sumó el equipo de tenis de mesa, por primera vez desde la creación de los Juegos en 1998.

La jornada final comenzó con una alegría enorme para el vóley masculino, que jugó un partidazo ante Mendoza y se quedó con la medalla de bronce tras imponerse en un quinto set para el infarto. “Es un logro histórico para el vóley de San Luis”, expresó el armador Ángel Schlottke, visiblemente emocionado. Su compañero Julián Tello reforzó el mismo sentir: “Dimos todo. Venimos entrenando hace meses, concentrando fines de semana y dejando muchas cosas de lado. Este equipo lo merece”.

El ciclismo femenino también aportó una conquista significativa de la mano de Bianca Tempestini, que dio la sorpresa en la exigente prueba de gran fondo y se colgó el bronce, compitiendo de igual a igual con rivales que llegaron hace semanas de un Mundial y un Panamericano.

En handball femenino, San Luis cayó en el duelo por el bronce ante Metropolitana, aunque cerró una semana positiva, enfrentando a las selecciones más fuertes de la competencia y sumando rodaje para lo que viene.

La natación bajó el telón con una actuación brillante. Eden Hodara ganó el oro en los 50 metros mariposa, la posta mixta combinada 4×100 conquistó el bronce, y el equipo provincial finalizó tercero en la tabla general con 91 puntos, coronando una gran campaña en la pileta del Estadio Fiscal de Talca.

Con las competencias concluidas, los deportistas regresaron a los hoteles para prepararse para la fiesta de despedida, que se realizará en el Estadio Fiscal. Luego, la delegación emprenderá el regreso a San Luis con las valijas cargadas de medallas, experiencia, nuevas amistades y la satisfacción de haber representado a la provincia con compromiso y entrega en todas las canchas.