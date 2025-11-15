Carga ancha de camión destrozó peaje en Desaguadero

Panamericano, victorias argentinas ante Brasil y Chile
Un camión Iveco que transportaba una estructura de hierro impactó una cabina de peaje vacía en el límite de San Luis y Mendoza. No hubo heridos.Deportes15/11/2025Periodistas CuyoNoticias
Un camión Iveco destrozó una cabina de peaje en Desaguadero este sábado a la madrugada, en el límite entre San Luis y Mendoza. El vehículo transportaba una estructura de hierro que excedía el ancho permitido, impactando la garita. Afortunadamente, no se registraron personas heridas en el incidente.
El momento del hecho
El accidente de tránsito ocurrió en las primeras horas de la mañana. Desde la Comisaría Distrito 48° de Balde informó que el hecho tuvo lugar este sábado 15 de noviembre, alrededor de las 5:50 horas. El impacto se produjo en el puesto de pico de la localidad de Desaguadero.
Vehículo y conductor
El rodado involucrado fue un camión marca Iveco con semirremolque. Era conducida por un hombre de nacionalidad chilena. De acuerdo a las averiguaciones policiales, el vehículo de gran puerta circulaba en dirección Este a Oeste, ingresando a la provincia de Mendoza desde San Luis.
La carga transportada
El camión transportaba una voluminosa estructura de hierro. Según se informó, esta pieza estaba destinada a ser utilizada como la base para un generador eléctrico. El problema se originó porque dicha estructura excedía los límites del semirremolque, sobresaliendo de manera considerable hacia ambos costados.
La causa del impacto
El siniestro se desencadenó cuando el camión intentaba retirarse de la vía de cobro. Según el informe de la Comisaría Distrito 48°, el conductor no se habría percatado de que la carga superaba los 3,15 metros de ancho. Al avanzar, la estructura impactó violentamente contra el lado derecho de la cabina.
Una noche
El choque provocó daños materiales de consideración en la estructura del bienestar. Sin embargo, el detalle clave es que no hubo personas heridas. Las autoridades confirmaron que la cabina impactada no estaba siendo utilizada por personal en ese momento, ya que se había realizado una fumigación en dicha estructura durante la jornada.
Controles
Tras el incidente, efectivos de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial del Destacamento Desaguadero intervinieron en el lugar. Se le realizó la prueba de alcoholemia al conductor del camión, la cual arrojó un resultado negativo de 0,00 gramos por litro de alcohol en sangre.
