Aumentaron los robos en Mendoza, según un informe privado

De acuerdo con el Barómetro de Seguridad de Verisure, que releva incidentes en hogares y comercios, Los hechos en Godoy Cruz aumentaron alrededor de un 50% respecto al año pasado, mientras que en Guaymallén casi un 50%.

El estudio indica que los robos en viviendas subieron casi un 60%, mientras que en locales comerciales el aumento rondó el 20%, en comparación con el mismo período del año pasado.

Según el Sistema Nacional de Información Criminal, en 2024 se registraron 32.357 robos en la provincia, con una tasa de 1.564 cada 100.000 habitantes, una de las más altas del país.

“El incremento responde a una dinámica delictiva que combina oportunidad y falta de prevención. Más del 20% de los hechos ocurrieron en Guaymallén, seguido por Godoy Cruz con un porcentaje similar, la Ciudad de Mendoza con un 10% y Luján de Cuyo apenas por debajo”, explicó Carlos Beltrán Rubinos, director de Operaciones de Verisure Argentina.

El informe también señala que los picos de incidentes se registran a las 2 de la madrugada y a las 19 horas, y que los fines de semana son los momentos más elegidos por los delincuentes para actuar.