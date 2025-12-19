El Hospital Carrillo suma WhatsApp para confirmar turnos

La Noche de las Mamografías convocó a 800 mujeres.
Cerca de 500 mujeres accedieron al estudio durante la jornada y otras 500 recibieron turnos para las próximas semanas en hospitales y centros de salud de San Juan.
El Hospital Central de San Luis habilitó un canal oficial de WhatsApp que permite confirmar o cancelar turnos médicos y reducir el ausentismo.Salud19/12/2025Redacción CuyoNoticias
El Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” habilitó un canal oficial de WhatsApp para que los pacientes puedan confirmar o cancelar turnos médicos previamente asignados de forma presencial o a través del 0800-222-6666. La herramienta está disponible tanto para personas de la ciudad de San Luis como del interior provincial.
El director general del hospital, Adolfo Sánchez de León, explicó en conferencia de prensa que la medida responde a varios problemas detectados. “Teníamos un ausentismo cercano al 30% y, además, una proliferación de mensajes de ciberdelito con el logo del Hospital, lo que nos preocupaba muchísimo”, señaló.
El nuevo sistema funciona a través de una cuenta verificada de WhatsApp, lo que garantiza seguridad y evita estafas. Desde el número 2664-223550, el Hospital envía un mensaje al paciente con el día, horario, profesional y especialidad del turno. Allí se solicita elegir entre las opciones “Asistiré” o “No asistiré”.
“El mensaje llega 72 horas antes. Si no se confirma dentro de las 24 horas, el turno se cancela automáticamente y se reasigna a otra persona”, detalló Sánchez de León. También aclaró que el Hospital no solicita datos personales ni contraseñas por este medio.
El sistema está en funcionamiento desde el 10 de noviembre y actualmente se envían alrededor de 1.800 turnos diarios por WhatsApp. Según indicó el Director, el 90% de los mensajes son leídos y cerca del 80% de los turnos son confirmados, lo que demuestra una buena respuesta por parte de los pacientes.
Finalmente, destacó que esta herramienta permite optimizar un recurso muy demandado. “El turno es un bien muy preciado para el Hospital. Con este sistema ganamos agilidad y reducimos pérdidas, sobre todo en especialidades de alta demanda como dermatología, otorrinolaringología, gastroenterología y neurología”, concluyó.
Especialistas recomiendan anticipación, comunicación clara y apoyo profesional para garantizar un cuidado seguro y sin estrés durante el receso.
La campaña “Mendoza elige saber” ofrecerá testeo gratuito, asesoramiento y vacunación en la Peatonal Sarmiento por el Día Mundial de la Respuesta al VIH.
La Fundación Escuela de Medicina Nuclear, atento el feriado nacional del lunes, mañana todas las sedes funcionarán con total normalidad
La comuna, en conjunto con Osep, realizaron con controles gratuitos, charlas y actividades para promover hábitos saludables, en la Estación Saludable del Acceso Este.
La propuesta es una Jornada de Control Integrado de la Salud Masculina, que se realizará los días 25, 26 y 27 de noviembre en la sede de Godoy Cruz.
Dos investigadoras mendocinas del Instituto de Histología y Embriología del Conicet–UNCuyo formó parte de un hallazgo que aporta nueva luz sobre cómo ciertos tumores logran crecer y evadir las defensas del organismo.
El hospital volvió a realizar cirugías de ligadura tubaria luego de tres años, un avance clave dentro del programa de Cirugías Periféricas del Ministerio de Salud.
Viajes internacionales cortos, experiencias auténticas y escapadas en solitario definen los hábitos de la Generación Z, según un informe de Airbnb.
El Ministerio de Educación aclaró que ningún establecimiento estatal puede exigir pagos para inscribir o mantener a estudiantes en el sistema educativo.
Una propuesta musical abierta al público reuniendo a destacados coros y músicos en un encuentro con villancicos navideños. Será a las 10:30 horas
Con árboles gigantes, luces y encuentros para compartir, recorrer y celebrar. Una propuesta escenario de cultura, solidaridad y comercio local
Encabezado por el Gobernador y con el respaldo de la Federación Argentina de Box el acto se llevo a cabo en la Casa de Gobierno de San Luis.