El Hospital Carrillo suma WhatsApp para confirmar turnos

El Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” habilitó un canal oficial de WhatsApp para que los pacientes puedan confirmar o cancelar turnos médicos previamente asignados de forma presencial o a través del 0800-222-6666. La herramienta está disponible tanto para personas de la ciudad de San Luis como del interior provincial.

El director general del hospital, Adolfo Sánchez de León, explicó en conferencia de prensa que la medida responde a varios problemas detectados. “Teníamos un ausentismo cercano al 30% y, además, una proliferación de mensajes de ciberdelito con el logo del Hospital, lo que nos preocupaba muchísimo”, señaló.

El nuevo sistema funciona a través de una cuenta verificada de WhatsApp, lo que garantiza seguridad y evita estafas. Desde el número 2664-223550, el Hospital envía un mensaje al paciente con el día, horario, profesional y especialidad del turno. Allí se solicita elegir entre las opciones “Asistiré” o “No asistiré”.

“El mensaje llega 72 horas antes. Si no se confirma dentro de las 24 horas, el turno se cancela automáticamente y se reasigna a otra persona”, detalló Sánchez de León. También aclaró que el Hospital no solicita datos personales ni contraseñas por este medio.

El sistema está en funcionamiento desde el 10 de noviembre y actualmente se envían alrededor de 1.800 turnos diarios por WhatsApp. Según indicó el Director, el 90% de los mensajes son leídos y cerca del 80% de los turnos son confirmados, lo que demuestra una buena respuesta por parte de los pacientes.

Finalmente, destacó que esta herramienta permite optimizar un recurso muy demandado. “El turno es un bien muy preciado para el Hospital. Con este sistema ganamos agilidad y reducimos pérdidas, sobre todo en especialidades de alta demanda como dermatología, otorrinolaringología, gastroenterología y neurología”, concluyó.





