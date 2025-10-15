Más de 1.500 judocas en el Aldo Cantoni

Bronce para sanjuaninos en el Sudamericano de lucha
Anabella y Mateo Valle se colgaron la presea en el torneo se realizó en Río de Janeiro, Brasil con la presencia de luchadores de nueve países.
San Juan vivió una gran fiesta del judo con representantes de todo el país durante tres jornadas consolidando a San Juan como epicentro del deporte federal.Deportes15/10/2025Deportes CuyoNoticias
El Estadio Aldo Cantoni fue escenario de certamen más importante del judo argentino, que pone fin al calendario anual de dicha disciplina. Desde el jueves hasta el domingo, más de 1500 judocas de 25 federaciones provinciales participaron del Torneo Nacional de Judo 2025, competencia que reunió a las principales categorías formativas y de alto rendimiento del país.
Durante las jornadas se vivió un gran clima deportivo, con tatamis dispuestos a lo largo del estadio y un público que acompañó con entusiasmo cada combate. San Juan fue sede de un verdadero encuentro federal, donde se destacaron representantes de todas las regiones.
En cuanto a los sanjuaninos, los resultados más importantes fueron:
Sub 18
Hasta 52 kg – Femenino: Antonella Riveros (2do puesto)
Hasta 48kg – Femenino: Amisa Carbajal (2do puesto)
Sub 21
Hasta 48kg – Femenino: Gudalupe Muñoz (3er puesto)
Sub 18
Hasta 55kg – Masculino: Bautista Turcuman (1er puesto)
Hasta 55kg – Masculino: José Acosta (2do puesto)
Hasta 66kg – Masculino: Emiliano Armada (3er puesto)
Sub 21
Hasta 100kg – Masculino: Marcos Lee (2do puesto)
Senior cinturón negro
Hasta 90 kg – Jeremías Fernández (2do puesto)
Sub 18
Hasta 81kg – Masculino – Mariano Vargas (3er puesto)
Adultos Alumnos
Hasta 52 kg – Femenino – Mariana Vignoli
Hasta 70kg – Femenino – Guadalupe Ariolle (2do puesto)
Hasta 66kg – Masculino – Carlos Bustos (2do puesto)
Sub 18 – hasta 60 kg – Santiago Rosas (2do puesto)
El Torneo Nacional de Judo San Juan 2025 reafirmó el compromiso de la provincia con la organización de grandes eventos deportivos federales, en una disciplina que continúa creciendo y fortaleciendo su desarrollo en todo el país.
Anabella y Mateo Valle se colgaron la presea en el torneo se realizó en Río de Janeiro, Brasil con la presencia de luchadores de nueve países.
Brindaron un buen espectáculo para miles de sanjuaninos que concurrieron a la reapertura del autódromo lució sus mejores galas en el retorno a la actividad.
Con gran marco de público el estadio sanjuanino albergó las finales del certamen que reunió a equipos masculinos y femeninos de distintos departamentos.
Con una actuación sobresaliente a lo largo de las 10 fechas disputadas el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz se consagro como el mejor.
No habrá modificaciones en el torneo Clausura como se especuló al terminar la 25ta fecha se jugará un octogonal entre los primeros por el titulo de campeón.
El 0 a 0 en el Este obligaba a San Martin de Mendoza a ganar en Santiago del Estero, fue 1 a 1 ante Sarmiento de la Banda y por ventaja deportiva quedó afuera.
En Caseros fue derrotado por Estudiantes 1 a 0 y cerro su participación en la temporada, telón para una campaña más que aceptable, llegó a los Octavos.
Cero a cero que no deja conforme a nadie, salvo porque uno consiguió el punto como visitante y el otro porque terminó con dos menos en un flojo partido.
El Arena Maipú fue escenario de este espacio de formación e intercambio que reunió a referentes y profesionales para reflexionar sobre determinantes sociales y comunitarios que influyen en la salud mental colectiva.
Del 14 al 18 de octubre, el Este mendocino será sede de charlas, degustaciones y sunsets con 16 elaboradores locales y una bodega invitada.
Viñateros del Este mendocino harán un acampe y corte parcial en La Paz para reclamar medidas ante la falta de rentabilidad y asistencia estatal.
No habrá modificaciones en el torneo Clausura como se especuló al terminar la 25ta fecha se jugará un octogonal entre los primeros por el titulo de campeón.
El objetivo de esta iniciativa es que la ciudadanía se informe antes de emitir su voto, entendiendo que votar no es sólo un derecho político.