Más de 1.500 judocas en el Aldo Cantoni

El Estadio Aldo Cantoni fue escenario de certamen más importante del judo argentino, que pone fin al calendario anual de dicha disciplina. Desde el jueves hasta el domingo, más de 1500 judocas de 25 federaciones provinciales participaron del Torneo Nacional de Judo 2025, competencia que reunió a las principales categorías formativas y de alto rendimiento del país.

Durante las jornadas se vivió un gran clima deportivo, con tatamis dispuestos a lo largo del estadio y un público que acompañó con entusiasmo cada combate. San Juan fue sede de un verdadero encuentro federal, donde se destacaron representantes de todas las regiones.

En cuanto a los sanjuaninos, los resultados más importantes fueron:

Sub 18

Hasta 52 kg – Femenino: Antonella Riveros (2do puesto)

Hasta 48kg – Femenino: Amisa Carbajal (2do puesto)

Sub 21

Hasta 48kg – Femenino: Gudalupe Muñoz (3er puesto)

Sub 18

Hasta 55kg – Masculino: Bautista Turcuman (1er puesto)

Hasta 55kg – Masculino: José Acosta (2do puesto)

Hasta 66kg – Masculino: Emiliano Armada (3er puesto)

Sub 21

Hasta 100kg – Masculino: Marcos Lee (2do puesto)

Senior cinturón negro

Hasta 90 kg – Jeremías Fernández (2do puesto)

Sub 18

Hasta 81kg – Masculino – Mariano Vargas (3er puesto)

Adultos Alumnos

Hasta 52 kg – Femenino – Mariana Vignoli

Hasta 70kg – Femenino – Guadalupe Ariolle (2do puesto)

Hasta 66kg – Masculino – Carlos Bustos (2do puesto)

Sub 18 – hasta 60 kg – Santiago Rosas (2do puesto)

El Torneo Nacional de Judo San Juan 2025 reafirmó el compromiso de la provincia con la organización de grandes eventos deportivos federales, en una disciplina que continúa creciendo y fortaleciendo su desarrollo en todo el país.