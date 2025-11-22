La magia de la FNS iluminó "San Juan, mi tierra querida"

La Fiesta Nacional del Sol 2025 continuó este viernes con una noche marcada por el ritmo del rock en el Estadio del Bicentenario colmado de fanáticos que fueron a disfrutar de dos bandas referentes muy queridas.

Este viernes 21 de noviembre, desde muy temprano los sanjuaninos empezaron a llegar al predio donde se ubica el Estadio del Bicentenario, la Feria y el Velódromo Vicente Chancay, para ser parte de la gran celebración de la provincia.

Casi 60 mil personas estuvieron presentes en la segunda jornada de una nueva edición de la FNS, recorrieron la feria gastronómica y los stand de los ministerios. También, el de las empresas privadas que expusieron sus productos y servicios y disfrutaron de los espectáculos de artistas sanjuaninos.

Los fanáticos de Estelares y Ciro y Los Persas, se ubicaron con anticipación para tener un buen lugar y disfrutar del show de bandas nacionales muy queridas y esperadas.

Desde temprano, el público se acercó para acompañar las presentaciones de Kbsonia, Vía 66, Walter Vilches junto a Mateo Pintor, Ale Segovia con su “Tributo a Páez” y Los Mentidores, la propuesta encabezada por José Palazzo que también formó parte de la previa.

Más tarde fue el turno de Estelares, que abrió la grilla nacional con un repaso por algunos de los hitos de su trayectoria. Con Manuel Moretti al frente, desplegaron en escena grandes clásicos como “Ella dijo” y “Un día perfecto” que bastaron para encender la noche sanjuanina.

Finalmente, a estadio lleno, llegó el momento de Ciro y Los Persas, quienes ofrecieron un show lleno de energía. La banda liderada por Ciro Martínez se lució con un vasto repertorio de éxitos. Además, su inconfundible calidez y complicidad con la gente le dio el cierre ideal a la jornada.

Así, la segunda noche de la FNS 2025 ofreció un recorrido por el rock argentino, con propuestas locales y dos bandas de referencia, en un estadio que nuevamente lució completo para celebrar la fiesta máxima de los sanjuaninos.