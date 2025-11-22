La magia de la FNS iluminó "San Juan, mi tierra querida"

La Fiesta Nacional del Sol 2025 comenzó desafiando al viento
En un marco inesperado con fuertes ráfagas durante la tarde sanjuanina, obligando a suspender la feria y patio gastronómico, el público bailó hasta la madrugada
Bajo las estrellas del cielo sanjuanino la segunda noche de la Fiesta del Sol fue locura total con los fanáticos de Estelares y Ciro y Los PersasSociedad22/11/2025Periodistas CuyoNoticias
La Fiesta Nacional del Sol 2025 continuó este viernes con una noche marcada por el ritmo del rock en el Estadio del Bicentenario colmado de fanáticos que fueron a disfrutar de dos bandas referentes muy queridas.
Este viernes 21 de noviembre, desde muy temprano los sanjuaninos empezaron a llegar al predio donde se ubica el Estadio del Bicentenario, la Feria y el Velódromo Vicente Chancay, para ser parte de la gran celebración de la provincia.
Casi 60 mil personas estuvieron presentes en la segunda jornada de una nueva edición de la FNS, recorrieron la feria gastronómica y los stand de los ministerios. También, el de las empresas privadas que expusieron sus productos y servicios y disfrutaron de los espectáculos de artistas sanjuaninos.
Los fanáticos de Estelares y Ciro y Los Persas, se ubicaron con anticipación para tener un buen lugar y disfrutar del show de bandas nacionales muy queridas y esperadas.
Desde temprano, el público se acercó para acompañar las presentaciones de Kbsonia, Vía 66, Walter Vilches junto a Mateo Pintor, Ale Segovia con su “Tributo a Páez” y Los Mentidores, la propuesta encabezada por José Palazzo que también formó parte de la previa.
Más tarde fue el turno de Estelares, que abrió la grilla nacional con un repaso por algunos de los hitos de su trayectoria. Con Manuel Moretti al frente, desplegaron en escena grandes clásicos como “Ella dijo” y “Un día perfecto” que bastaron para encender la noche sanjuanina.
Finalmente, a estadio lleno, llegó el momento de Ciro y Los Persas, quienes ofrecieron un show lleno de energía. La banda liderada por Ciro Martínez se lució con un vasto repertorio de éxitos. Además, su inconfundible calidez y complicidad con la gente le dio el cierre ideal a la jornada.
Así, la segunda noche de la FNS 2025 ofreció un recorrido por el rock argentino, con propuestas locales y dos bandas de referencia, en un estadio que nuevamente lució completo para celebrar la fiesta máxima de los sanjuaninos.
En un marco inesperado con fuertes ráfagas durante la tarde sanjuanina, obligando a suspender la feria y patio gastronómico, el público bailó hasta la madrugada
Desde la tarde de este jueves, intensas ráfagas de viento golpean distintas zonas del Gran Mendoza, el Sur provincial y el Este. Baja la temperatura.
El Gobierno de San Juan y la organización de la Fiesta Nacional del Sol 2025 tomaron la medida en razón del alerta meteorológico del SMN
La inseguridad en Mendoza subió más de 130% en los fines de semana largos de 2025, según Verisure. Los mayores riesgos se dan de noche y los fines de semana.
Los próximos 22 y 23 de noviembre, vecinos, turistas y amantes de la naturaleza podrán disfrutar de caminatas guiadas, actividades informativas y recorridos por los paisajes serranos del cordón de Comechingones.
La Municipalidad de Godoy Cruz lanzó “Copas y Bodegones”, una propuesta que invita a mendocinos y turistas a recorrer los bodegones tradicionales del departamento.
Del 21 al 24 de noviembre, Mendoza será sede de uno de los encuentros internacionales más importantes dedicados al saxofón, en el Teatro Independencia.
Se trata del programa recreativo de la comuna que funcionará desde el 16 de diciembre de 2025 al 13 de febrero de 2026, con actividades para niños, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad.
Dos investigadoras mendocinas del Instituto de Histología y Embriología del Conicet–UNCuyo formó parte de un hallazgo que aporta nueva luz sobre cómo ciertos tumores logran crecer y evadir las defensas del organismo.
En un marco inesperado con fuertes ráfagas durante la tarde sanjuanina, obligando a suspender la feria y patio gastronómico, el público bailó hasta la madrugada
Un hombre de 40 años murió tras ser baleado en la vía pública de Godoy Cruz. Había sido trasladado al Hospital Central, donde falleció horas después.
Desde el estadio Bicentenario donde no sólo es música y espectáculo, sino el corazón de la identidad sanjuanina reflejando el amor por su tierra
Los equipos que ocupan las primeras posiciones volvieron a ganar y a dos fechas del final ya están casi definidos los equipos que jugarán el Octogonal.