Este sábado, Yoga por los caminos del vino

Juventudes Fashion Day: moda joven e inclusión en la Nave
Yoga por los Caminos del Vino suma una nueva fecha y este sábado 20 de diciembre desembarca en Antigal Winery, en una propuesta que combina bienestar, turismo enológico y conexión con la naturaleza en pleno entorno de viñedos.
La actividad comenzará a las 10 de la mañana y estará guiada por Alejandra Navarría, profesora de Yoga Integral y Hatha Vinyasa Yoga, creadora de esta experiencia wellness. La práctica incluirá posturas de yoga, ejercicios de respiración y meditación, acompañadas por mantras, con el objetivo de promover un estado de calma, plenitud y consciencia plena.
Luego de la práctica, los participantes compartirán un brindis con degustación de empanadas y vinos de la bodega en el restaurante Antigal Authentic Flavors. La bodega, ubicada en Russell, Maipú, tiene sus orígenes en 1897 y actualmente representa una fusión entre tradición y modernidad, con vinos de alta gama elaborados a partir de viñedos del Valle de Uco.
Los cupos son limitados y el valor de la experiencia es de $38.000 por persona. Yoga por los Caminos del Vino se desarrolla desde 2018 en distintas bodegas y wine lodges de Mendoza y cuenta con el auspicio de organismos e instituciones vinculadas al sector vitivinícola y turístico.
Para informes y reservas, comunicarse al +54 9 261 508 5438.
