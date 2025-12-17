Paso Cristo Redentor Habilitado

Este sábado, Yoga por los caminos del vino

La experiencia de bienestar se realizará el este sábado 20 de diciembre en Antigal Winery, con yoga entre viñedos y degustación. Los cupos son limitados.

17/12/2025

Yoga por los Caminos del Vino (4)Yoga por los Caminos del Vino suma una nueva fecha y este sábado 20 de diciembre desembarca en Antigal Winery, en una propuesta que combina bienestar, turismo enológico y conexión con la naturaleza en pleno entorno de viñedos.

bodega pumalekPumalek renueva sus vinos con nuevo perfil y etiquetas

La actividad comenzará a las 10 de la mañana y estará guiada por Alejandra Navarría, profesora de Yoga Integral y Hatha Vinyasa Yoga, creadora de esta experiencia wellness. La práctica incluirá posturas de yoga, ejercicios de respiración y meditación, acompañadas por mantras, con el objetivo de promover un estado de calma, plenitud y consciencia plena.

Yoga por los Caminos del Vino (2)Luego de la práctica, los participantes compartirán un brindis con degustación de empanadas y vinos de la bodega en el restaurante Antigal Authentic Flavors. La bodega, ubicada en Russell, Maipú, tiene sus orígenes en 1897 y actualmente representa una fusión entre tradición y modernidad, con vinos de alta gama elaborados a partir de viñedos del Valle de Uco.

Los cupos son limitados y el valor de la experiencia es de $38.000 por persona. Yoga por los Caminos del Vino se desarrolla desde 2018 en distintas bodegas y wine lodges de Mendoza y cuenta con el auspicio de organismos e instituciones vinculadas al sector vitivinícola y turístico.

Para informes y reservas, comunicarse al +54 9 261 508 5438.

