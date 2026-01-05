EcoCanje impulsa récord y fortalece economía circular

Godoy Cruz alcanzó cifras récord con su programa EcoCanje: más de 96.000 pasajes de transporte cargados y 31 toneladas de reciclables recuperados. La iniciativa, que combina tecnología, participación ciudadana y políticas públicas, se integra al Plan Local de Acción Climática y refuerza la economía circular en el departamento mendocino.

Economía circular y gestión innovadora

El municipio ha consolidado un modelo de gestión de residuos que convierte lo que antes era basura en recursos útiles para la comunidad.

El EcoCanje, que premia a los vecinos con pasajes de transporte a cambio de materiales reciclables, se transformó en un motor de participación ciudadana. A través de este sistema, se recuperaron más de 31 toneladas de material seco y se cargaron más de 96.000 pasajes, cifras que reflejan el compromiso colectivo. Además, se gestionaron 7.000 kilos de residuos electrónicos (RAEES) y se instalaron 120 Puntos Verdes en distintos sectores de la ciudad, donde se reciben plásticos, cartón y las llamadas “botellas de amor”.

La innovación también alcanzó al sector textil con el programa COSTURED, que logró recuperar 1.400 kilos de tela y rehabilitar 300 camisas municipales, reduciendo el impacto de una de las industrias más contaminantes del planeta. Estas acciones se complementan con herramientas técnicas de alto impacto, como la actualización del Plan Local de Acción Climática y la elaboración de inventarios de gases de efecto invernadero, fundamentales para medir y mitigar la huella de carbono del departamento.

Compromiso con el territorio y alianzas estratégicas

La gestión ambiental no se limita al reciclaje urbano. En el Piedemonte, el municipio trabaja junto al Fondo de Agua en la protección de flora y fauna nativa, mientras que el vivero municipal impulsa programas de huerta orgánica y compostaje que fortalecen la soberanía alimentaria.

El arbolado público, clave para la adaptación climática, sumó este año 1.337 nuevos ejemplares, priorizando tanto el replante en zonas consolidadas como la forestación en obras nuevas. El sector privado también se suma a esta transformación mediante el programa Empresas Sostenibles, que ya cuenta con 28 compañías activas y un total de 82 firmas comprometidas con la conciencia ambiental. La educación es otro pilar: más de 4.200 niños visitaron el Polo Ambiental y otros 548 estudiantes participaron en actividades en el Piedemonte, generando un semillero de conciencia ecológica.

A la par, la Policía Ambiental realizó más de 3.200 actas y cientos de notificaciones para garantizar la limpieza de lotes y la correcta disposición de residuos. Con financiamiento de proyectos sostenibles y la búsqueda de becas internacionales, Godoy Cruz demuestra que la ecología es una inversión estratégica para asegurar calidad de vida a las generaciones presentes y futuras.





