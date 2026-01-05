San Juan: Camionero ebrio detenido tras persecución

Un camionero mendocino fue detenido luego de una extensa persecución que atravesó más de 80 kilómetros. El hombre conducía con 1.5 de alcohol en sangre y atropelló a un policía sanjuanino, quien sufrió diversas lesiones. El operativo terminó en San Luis, tras una hora de tensión en ruta.



El inicio del operativo

Todo comenzó con un llamado al 911. Vecinos alertaron que en Vallecito, frente a una estación de servicio, un camión de gran porte había chocado contra una pilastra de energía. Al lugar acudieron efectivos de la Unidad Rural con asiento en el Paraje Difunta Correa. Allí encontraron al conductor dentro del vehículo. Según los uniformados, el hombre emanaba un fuerte olor a alcohol. Ante esa situación, solicitaron la presencia de personal de la Dirección Vial para realizar el test correspondiente.



El resultado del test

El examen de alcoholemia confirmó las sospechas. El conductor tenía más de 1.5 gramos de alcohol en sangre, un nivel muy superior al permitido por la ley. La situación obligaba a trasladarlo a sede policial para iniciar las actuaciones.

Sin embargo, cuando se le informó que debía acompañar a los agentes, el camionero decidió huir. Encendió el motor y emprendió la fuga en su propio vehículo, desatando un episodio de alto riesgo.



El atropello a un policía

En medio de la huida, el camión embistió a una moto policial. En ella viajaban dos efectivos que intentaban frenar el avance del rodado. El impacto provocó que los uniformados cayeran al suelo y sufrieran lesiones de distinta consideración.

El hecho agravó aún más la situación. No solo se trataba de un conductor ebrio escapando de la policía, sino de un ataque directo contra personal en servicio.



Una persecución de más de una hora

La fuga se extendió por más de 80 kilómetros. El recorrido incluyó la Ruta Nacional N°20 y atravesó controles policiales en Encon, hasta llegar a la localidad de La Tranca, ya en jurisdicción de la provincia de San Luis.

Durante más de una hora, móviles policiales siguieron al camión. La tensión se mantuvo en cada kilómetro, con el riesgo latente de nuevos accidentes. Finalmente, el rodado fue interceptado y el conductor detenido.



Traslado y actuaciones judiciales

El camionero y el vehículo fueron trasladados a la Comisaría 32, en el departamento 25 de Mayo, San Juan. Allí se iniciaron las actuaciones penales correspondientes. El caso quedó a disposición de la UFI Genérica, que deberá definir las imputaciones y el curso del proceso judicial.



El contexto de la alcoholemia

La alcoholemia positiva en conductores de transporte pesado representa un riesgo mayor. El peso y tamaño de los camiones multiplican las consecuencias de cualquier maniobra imprudente. En este caso, el nivel de alcohol superaba ampliamente los límites legales que es de 0 para el caso de conductores de carga y ponía en peligro a todos los que circulaban por la ruta.



El impacto en la comunidad

El episodio generó preocupación en Vallecito y en las localidades atravesadas por la persecución. Vecinos y testigos relataron la tensión de ver pasar un camión en fuga, seguido por patrulleros a nivel cinematográfico. El choque inicial contra la pilastra también dejó inquietud por el daño en la infraestructura eléctrica.



La situación del policía lesionado

El efectivo atropellado fue asistido de inmediato. Presentó diversas lesiones que requirieron atención médica. Aunque no se detalló su estado exacto, se informó que las heridas no fueron fatales. El hecho puso en evidencia el riesgo que enfrentan los agentes en operativos de este tipo.



Riesgos del transporte pesado

Los camiones son vehículos esenciales para la economía regional. Sin embargo, cuando se conducen bajo efectos del alcohol, se convierten en una amenaza. La masa del rodado y su velocidad pueden provocar daños irreparables. Este caso es un ejemplo claro de cómo una decisión irresponsable puede desencadenar una cadena de hechos graves.



La coordinación policial

El operativo involucró a fuerzas de dos provincias. San Juan inició la persecución y San Luis colaboró en la interceptación final. La coordinación fue clave para evitar que el conductor continuara poniendo en riesgo a terceros.



Un recorrido peligroso

La Ruta Nacional N°20 fue escenario de la fuga. Durante más de una hora, el camión circuló sin detenerse, atravesando controles y poniendo en riesgo a otros vehículos. La extensión del recorrido muestra la dificultad de frenar a un rodado de gran porte en movimiento.



El rol de la justicia

La UFI Genérica deberá determinar las responsabilidades penales. El caso incluye múltiples agravantes: conducción en estado de ebriedad, fuga, daños materiales, lesiones a personal policial y desobediencia a la autoridad. Cada uno de estos puntos será analizado en el proceso judicial.



Reflexión sobre la seguridad vial

Este hecho recuerda la importancia de respetar las normas de tránsito. El alcohol al volante sigue siendo una de las principales causas de accidentes graves. En vehículos pesados, el riesgo se multiplica. La prevención y el control son herramientas esenciales para evitar tragedias.



Conclusión

El camionero mendocino fue detenido tras una persecución que unió a San Juan y San Luis. Con 1.5 de alcohol en sangre, atropelló a un policía y puso en riesgo a toda la comunidad. El caso ya está en manos de la justicia, que deberá definir las sanciones correspondientes.