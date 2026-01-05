Agua Negra ofrece WiFi gratis y más seguridad

Turistas y trabajadores que transiten por el Paso Internacional de Agua Negra, en San Juan, cuentan ahora con servicio de WiFi público, libre y gratuito. El acceso está disponible en puntos estratégicos como Guardia Vieja y la Aduana, lo que facilita la comunicación en un entorno de alta montaña donde la conectividad suele ser limitada.



Cómo conectarse al servicio

El sistema fue diseñado para ser simple y rápido. Los usuarios solo deben activar la función WiFi en sus teléfonos, buscar la red identificada como “Gobierno de San Juan – SJ Innova” y presionar conectar. No se requiere contraseña ni registro previo, lo que agiliza el acceso.

Esta facilidad resulta clave en un corredor internacional donde circulan turistas, transportistas y personal de control. La iniciativa busca garantizar que cualquier persona pueda comunicarse sin obstáculos, incluso en condiciones climáticas adversas.

La disponibilidad de Internet en la cordillera representa un avance significativo. Hasta ahora, la falta de señal dificultaba la coordinación de viajes y la asistencia en casos de emergencia. Con esta red pública, quienes transiten por Agua Negra podrán enviar mensajes, compartir ubicación y acceder a información en tiempo real.



Proyecto de infraestructura tecnológica

En paralelo al servicio de WiFi, el Gobierno de San Juan avanza en la instalación de cuatro tótems de emergencia en distintos puntos del paso. Estos dispositivos de última generación permitirán a los viajeros comunicarse de manera inmediata ante cualquier situación crítica. Cada tótem contará con botón de emergencia, cámaras de seguridad con monitoreo remoto e Internet satelital.

El funcionamiento será autónomo gracias a paneles solares y baterías, lo que asegura operatividad continua incluso en condiciones extremas de la alta montaña. La estructura fue diseñada para resistir bajas temperaturas, fuertes vientos y otros factores propios del entorno cordillerano. Además, dos de los cuatro tótems incorporarán lectores de patentes, reforzando las tareas de control y seguridad en este corredor internacional.



Un corredor estratégico

El Paso Internacional de Agua Negra conecta la provincia de San Juan con Chile y es uno de los corredores más importantes de la región. Por allí circulan turistas, transportistas y trabajadores vinculados a la actividad minera y comercial. La incorporación de WiFi público y la instalación de tótems de emergencia forman parte de una estrategia integral que combina conectividad, seguridad y asistencia.

La iniciativa es ejecutada por San Juan Innova, dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, junto al Ministerio de Minería y la Dirección de Vialidad Nacional. El objetivo es brindar herramientas tecnológicas que mejoren la experiencia de quienes transitan por este paso y, al mismo tiempo, garantizar respuestas rápidas en caso de incidentes.



Seguridad y asistencia en alta montaña

La alta montaña presenta desafíos particulares: condiciones climáticas cambiantes, distancias extensas y limitaciones en la comunicación. En ese contexto, contar con Internet público y dispositivos de emergencia marca una diferencia sustancial. Los tótems permitirán a los viajeros solicitar ayuda inmediata, mientras que las cámaras de seguridad ofrecerán monitoreo constante.

La combinación de conectividad y seguridad fortalece la asistencia en uno de los puntos más exigentes del territorio provincial. Con estas acciones, San Juan busca consolidar un corredor internacional más seguro, moderno y preparado para recibir a miles de personas cada temporada.





