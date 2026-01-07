Colonias de Verano 2026 ya iniciaron en San Juan

Las Colonias de Verano 2026 comenzaron en toda la provincia de San Juan y tuvieron su acto inaugural en el departamento Sarmiento. La apertura fue encabezada por el vicegobernador Fabián Martín y marcó el inicio formal de un programa que se desarrolla en 92 predios y que alcanzará a más de 25 mil personas durante el mes de enero.

Un acto que dio comienzo a una política provincial

La inauguración se realizó con la presencia de autoridades provinciales y municipales. Junto al vicegobernador Fabián Martín estuvo el intendente de Sarmiento, Alfredo Castro, además de funcionarios del área social. Durante el acto, se destacó la continuidad de una política pública que se sostiene a lo largo de los años y que distingue a San Juan a nivel nacional. El vicegobernador agradeció la participación de las familias y el trabajo de los equipos involucrados, y subrayó el respaldo del gobernador Marcelo Orrego para mantener el programa. En ese marco, remarcó que San Juan es la única provincia del país que lleva adelante colonias de verano con este nivel de inversión y alcance territorial. Según lo expresado, más de 25 mil niños, personas mayores y personas con discapacidad podrán disfrutar de espacios de recreación, aprendizaje y cuidado del ambiente, en un entorno pensado para la inclusión y la convivencia.

Alcance del programa y sedes habilitadas

Las Colonias de Verano 2026 se desarrollan en 92 predios distribuidos en todos los departamentos sanjuaninos. Las actividades tienen lugar en clubes, campings, escuelas, polideportivos, centros integradores comunitarios, uniones vecinales y predios municipales. El programa está destinado a niños y niñas de entre 6 y 12 años, personas con discapacidad y personas mayores, con propuestas adaptadas a cada grupo. Las jornadas se realizan de martes a viernes, de 8 a 13 horas, y se extenderán hasta el 30 de enero. Esta amplia cobertura territorial permite que las colonias lleguen a distintas comunidades, tanto urbanas como rurales, garantizando el acceso a actividades recreativas y formativas durante el receso de verano. La organización contempla también aspectos logísticos, como la asignación de espacios adecuados y la coordinación de traslados en aquellos departamentos donde es necesario.

Energía solar como eje temático

La edición 2026 tiene como lema la importancia de la energía solar para la vida de los sanjuaninos. A partir de este eje, se desarrollan propuestas vinculadas al uso de la tecnología, el reciclado y la creatividad. Los participantes realizan actividades lúdicas y educativas que incluyen la construcción de objetos que funcionan con energías alternativas, los cuales luego serán expuestos. También se incorporan juegos y dinámicas que abordan el cuidado del ambiente y el uso responsable de los recursos naturales. Esta temática busca generar conciencia desde edades tempranas y promover valores asociados a la sustentabilidad. El enfoque se adapta a cada grupo etario, con consignas simples y actividades prácticas, pensadas para aprender jugando y compartir experiencias en un marco recreativo.

Organización, capacitación y trabajo articulado

El programa es ejecutado por la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias y fue planificado con varios meses de anticipación. En noviembre del año pasado se realizaron capacitaciones para más de 2.000 coordinadores, profesores y monitores, entre ellos 30 personas con discapacidad, lo que permitió duplicar el cupo laboral en comparación con la edición 2025. Además, se firmaron convenios con los municipios, que tienen a su cargo las inscripciones, la asignación de los predios habilitados, la sugerencia del personal que trabaja en cada sede y, en muchos casos, la organización de las movilidades para trasladar a los asistentes. Las Colonias de Verano también garantizan el aporte nutricional diario mediante la provisión de desayuno y almuerzo, reforzando hábitos saludables. El trabajo interministerial incluye acciones del Ministerio de Salud, como promoción de la salud bucal, vacunatorio solar y talleres de RCP. A esto se suman actividades con bomberos y canes, talleres sobre sismos y emergencias, y presentaciones de artistas itinerantes, que amplían la propuesta recreativa y educativa en toda la provincia.