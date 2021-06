Lucas Vicino sigue en zona de clasificación a la Copa de Oro

Lucas Vicino compitió en La Plata, donde el TC Mouras disputó la octava competencia de la temporada. El mendocino logró ser competitivo con un auto que no mostró el rendimiento esperado.

Lo más importante es que pudo sumar algunas unidades para el campeonato, que lo sigue teniendo como protagonista. El oriundo de Maipú, que maneja el Dodge del Galarza Racing, pudo avanzar varios puestos en la final.

En la segunda serie clasificatoria, recibió la bandera cuadros en la octava posición. En la final, Vicino largó desde el 16° puesto y sin auto demasiado contundente fue avanzando algunas posiciones, aprovechando también cada oportunidad que le brindó la carrera para terminar en el 11º lugar la final, que quedó en poder de Diego Azar. En cuanto al campeonato, Lucas se mantiene noveno con 184 puntos.

"No me voy todo lo satisfecho que quisiera, pero la realidad es que sumamos algunos puntos y eso es bueno. En la serie no pudimos mantenernos y en la final aproveché cada situación y por eso pude avanzar algunas posiciones. Necesitamos mejorar para la próxima para tener más tranquilidad a la hora de clasificar a los playoffs", señaló el mendocino.

La próxima competencia de Lucas en el TC Mouras está estipulada para el 27 de junio, en el autódromo de La Plata (sin chicana).