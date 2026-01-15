Mendoza suma ambulancias UTI y amplía red emergencias

Un refuerzo clave para la atención de emergencias. El sistema sanitario de Mendoza incorporó ocho ambulancias de unidad de terapia intensiva al Servicio de Emergencias Coordinado. Las unidades fueron adquiridas con fondos del Reforsal y están destinadas a mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas en toda la provincia, con equipamiento de alta complejidad y tecnología actualizada.

La presentación se realizó con la participación del gobernador Alfredo Cornejo y del ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, acompañados por autoridades del área sanitaria. Durante la actividad se destacó que los nuevos vehículos fueron financiados íntegramente con recursos recuperados por el propio sistema de salud, a través del programa Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud. Se trata de una política que busca reinvertir lo recaudado por prestaciones a obras sociales, empresas de medicina prepaga y pacientes extranjeros en mejoras concretas para el sistema público.

Características de las nuevas unidades

Las ambulancias incorporadas son de terapia intensiva y cuentan con equipamiento de última generación. Incluyen tecnología para atención de trauma, monitoreo avanzado y condiciones adecuadas para el traslado seguro de pacientes en estado crítico. Dentro del lote presentado, dos unidades fueron especialmente adaptadas para el traslado y la atención de personas con obesidad mórbida, una prestación inédita en Mendoza. Estas ambulancias cuentan con camillas reforzadas, mayor espacio interior y sistemas de sujeción específicos. Según se informó, una de ellas será destinada al Hospital Schestakow, en el sur provincial, y la otra al Hospital Central, para cubrir el Gran Mendoza.

Impacto en la red sanitaria provincial

Con esta incorporación, el Servicio de Emergencias Coordinado amplía y moderniza su flota. El gobernador Cornejo señaló que la provincia viene fortaleciendo de manera progresiva su sistema de traslados sanitarios. En 2024 se habían adquirido 12 ambulancias, que se sumaron a las 22 con las que ya contaba el SEC. Ahora, con estas ocho nuevas unidades, la flota alcanza un total de 42 vehículos sanitarios. Desde el Ejecutivo provincial se destacó que este crecimiento permite reducir los tiempos de respuesta ante emergencias. Según lo informado, la incorporación de nuevas unidades ya permitió disminuir en promedio tres minutos el tiempo de asistencia, un factor clave en la atención prehospitalaria.

Inversión y proyección a futuro

La inversión destinada a esta licitación superó los 1.300 millones de pesos y fue financiada con fondos del Reforsal. Durante 2025, este organismo recaudó alrededor de 17.000 millones de pesos, recursos que se reinvierten de manera directa en equipamiento, insumos y mejoras para el sistema de salud. Desde el Ministerio de Salud y Deportes se remarcó que el objetivo es consolidar una red de emergencias robusta, con cobertura en todo el territorio provincial y capacidad para responder a una demanda creciente. La incorporación de ambulancias de alta complejidad, junto con unidades especializadas, forma parte de una estrategia de fortalecimiento sostenido del sistema público de salud.



