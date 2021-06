Airbnb para Argentinos: hacer del mundo tu casa durante un año

Inspirado por la creciente flexibilidad para trabajar y vivir desde cualquier lugar, Airbnb anunció el lanzamiento de "Live Anywhere on Airbnb", una oportunidad para que 12 personas vivan exclusivamente en espacios compartidos en Airbnb por aproximadamente un año.

Ya sea que quieran hacer reuniones de Zoom en la playa, llevar a su familia en el mejor viaje por carretera o aprender un nuevo idioma en su ciudad favorita, los participantes podrán hacer del mundo su casa. Se solicitará a los participantes que compartan sus experiencias para que nos ayuden a informar sobre futuras actualizaciones e innovaciones de productos en la plataforma, apoyando en sentar las bases para el futuro de la vida nómada. Airbnb cubrirá el costo de las reservas y proporcionará una asignación para el transporte durante la duración del programa piloto.

Según el Informe de Airbnb sobre Viajes y Vida, la proporción de estancias de 28 días o más en Airbnb aumentó un 10% en noches reservadas al comparar 2019 con el primer trimestre de 2021. El 11% de las personas que reservaron estancias de larga duración en 2021 declararon llevar un estilo de vida nómada, y el 74% de los consumidores encuestados en cinco países expresaron su interés en vivir en un lugar distinto al de su empresa, una vez finalizada la pandemia .



A través de este programa, los participantes aportarán su visión del mundo real sobre las características, los servicios y la experiencia de vivir de forma nómada, misma que podría ayudar a dar forma al futuro de la vida a largo plazo en Airbnb, incluyendo:

● Cambios de producto y recursos que mejorarían la experiencia de vivir a largo plazo

● Espacios ideales para viajeros en solitario o grupos como familias

● Conexiones con miembros de la comunidad local y negocios

● Beneficios económicos de prestar servicios de anfión mientras se viaja

Desde familias jóvenes hasta trabajadores remotos, creativos y más, la plataforma Airbnb busca un conjunto diverso de 12 personas que puedan formar parte del programa piloto durante 12 meses consecutivos desde julio de 2021 hasta julio de 2022. Airbnb les ayudará con sugerencias de anuncios, experiencias locales y mucho más.



Los participantes que decidan anunciar su residencia principal en Airbnb durante el programa, podrán probar la experiencia y la oportunidad de ser anfitriones mientras viven de forma nómada, ganando un dinero extra mientras viajan. Es fácil para cualquiera que quiera ser anfitrión y aprovechar el aumento de viajes que se avecina.



Debbie y Michael Campbell, huéspedes en Airbnb desde hace mucho tiempo y viajeros de tiempo completo, conocidos como The Senior Nomads, se jubilaron en 2013, vendieron su casa y empezaron a viajar por el mundo "un Airbnb a la vez". Ahora, ocho años después, han vivido en más de 270 espacios compartidos en Airbnb a través de 85 países. Prevén viajar y vivir en diez países en 2021.



“La experiencia de vivir en Airbnb ha sido realmente transformadora para nosotros”, dijo Debbie Campbell. “Live Anywhere on Airbnb dará a más personas la oportunidad de ver el mundo a través de un lente completamente nuevo, tal como lo hemos hecho nosotros. Nos entusiasma ver a más gente viviendo y trabajando desde donde quiera”.

A partir de hoy, los interesados pueden presentar sus solicitudes en www.airbnb.com/liveanywhere. Una vez seleccionados, los participantes comenzarán sus viajes con un programa sobre cómo vivir en Airbnb impartido por The Senior Nomads, miembros del equipo de investigación y productos de Airbnb y expertos de Live Anywhere como la periodista viajera Imani Bashir.



-Los participantes deben ser mayores de 18 años. Cada participante podrá llevar hasta tres acompañantes para formar parte del programa.

-El programa es de 12 meses consecutivos desde julio de 2021 hasta julio de 2022, 10 de los cuales incluirán viajar y vivir en espacios en Airbnb.