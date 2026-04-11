Ganó la Lepra y clasificó a los play off

El Presente es perfecto para Independiente Rivadavia, no para de ganar, está puntero en su zona y en la tabla general, consiguíó ya el objetivo de ingresar al selecto grupo de los 8 que buscarán el título en los play off a pesar que restan tress partidos, Banfield, el clásico con el Lobo mendocino y el postergado con Aldosivi.

Teniendo en cuenta el partido por la Libertadores entresemana en Rio de Janeiro ante el Fluminense, el técnico Berti apostó a la rotación dejando en el banco a los habitualmente titulares, pero la idea era la misma y funcionó con los otros hombres de reparto que tuvieron a la altura de las circunstancias.

Independiente Rivadavia, Argentinos Jrs.

Plantándose como debe hacerlo un local, la Lepra en el Gargantini buscó el gol casi desde el arranque del partido, antes de los 10 ya lo estaba ganando. Gran asistencia de Matías Fernandez y Elordi ingresando desde atrás y sin marcas con un zurdazo puso el uno a cero en favor del cuadro mendocino.

Se le caían las estanterías a Argentinos Juniors pues perdía y se quedó con un hombre menos por la expulsión de Hernán Lopez Muñoz (roja directa), por su pasado en Godoy Cruz el sobrino nieto de Diego Maradona recibió por parte de la parcialidad azul una fuerte rechifla.

Todo le salía bien a Independiente, jugada preparada con pelota detenido, ejecuta Atencio y de cabeza anotó Bucca (fue con el ojo dijo el devenido delantero azul), un descuido defensivo permitió a Sebastián Prieto descontar para el Bicho, se enojó Berti el DT y con un gol arriba se fueron al descanso.

Volvió a poner las cosas en su lugar Osella con un cabezazo para el 3 a 1 que se ajustaba más a lo visto en la cancha. La historia sigue y antes del partido por la Copa, a la vuelta de la esquina Independiente Rivadavia deberá viajar al sur bonaerense para el partido frente a Banfield, el lunes a las 17.10

Síntesis

Independiente Rivadavia: 3

Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Alejo Osella, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, Gonzalo Ríos, Rodrigo Atencio, Leonel Bucca; Fabrizio Sartori, Matías Fernández. DT: Alfredo Berti./ Cambios: Iván Villalba por Costa, Álex Arce por Sartori y Luciano Gómez por Bonifacio, José Florentín por Fernández, Sebastián Villa por Bucca.

Argentinos Juniors: 1

Brayan Cortés; Kevin Coronel, Erik Godoy, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz, Hernán López Muñoz, Alan Lescano; Emiliano Viveros, Iván Morales. DT: Nicolás Diez. / Cambios: Facundo Jainikoski por Viveros, Diego Porcel por Fattori y Lucas Gómez por Oroz, Leandro Fernández por Lescano y Facundo Carrizo por Morales.

Goles: PT: 7: Elordi (IR), 21: Bucca, 48: Prieto (AJ). / ST: 7: Osella (IR)

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Bautista Gargantini.