Fuerte choque en Merlo dejó dos conductores heridos

Accidente vial en Villa de Merlo

Un choque entre dos automóviles dejó a una mujer y un hombre heridos este lunes por la tarde en turística Villa de Merlo (Provincia de San Luis). El accidente ocurrió en una esquina transitada y ambos conductores debieron ser trasladados al hospital. Las pruebas de alcoholemia realizadas dieron resultado negativo en los dos casos.

El momento del impacto

El siniestro se registró alrededor de las 15:30 en la intersección de Avenida del Sol y calle Los Lapachos. Por razones que aún se investigan, un Chevrolet Agile y un Renault Megane colisionaron en ese punto. La zona suele tener circulación constante, lo que generó rápida intervención de los servicios de emergencia.

Cómo circulaban los vehículos

De acuerdo a la información policial, el Chevrolet Agile era conducido por una mujer de 59 años y avanzaba de oeste a este por Avenida del Sol. En tanto, el Renault Megane, manejado por un hombre de 33 años, se desplazaba de sur a norte por calle Los Lapachos. En esa intersección se produjo el impacto entre ambos rodados.

Personas heridas

Como consecuencia del choque, los dos conductores resultaron con lesiones. Fueron asistidos en el lugar por personal del sistema de salud pública. Luego, se decidió su traslado en ambulancia al Hospital “Madre Catalina Rodríguez”. Allí recibieron atención médica más completa para evaluar su estado.

Intervención en el lugar

En el sitio trabajaron efectivos policiales y equipos de emergencia. Participó el Comando Radioeléctrico de la UROP N° 6, junto a Bomberos Voluntarios de Villa de Merlo. Realizaron tareas de prevención y ordenamiento del tránsito para evitar nuevos incidentes. También colaboraron en la asistencia inicial.

Resultados de alcoholemia

A ambos conductores se les practicó el test de alcoholemia. Los resultados fueron negativos, con 0,00 gramos de alcohol en sangre en ambos casos. Este dato descarta la presencia de alcohol como factor en el siniestro. La investigación sigue para determinar qué originó la colisión.

Investigación en curso

Las autoridades continúan trabajando para establecer las causas del choque. Se analizarán las condiciones del tránsito, la visibilidad y posibles fallas humanas o mecánicas. Mientras tanto, el hecho quedó registrado y bajo análisis. La prioridad fue la atención de los heridos y la seguridad en la zona.