Empató la Lepra ante Aldosivi con el debut de 4 juveniles

Lo ganaba el Tiburón en el amanecer del partido, Santiago Moya por la "ley del ex", aunque no tuvo ningún drama en gritarlo con alma y vida, pero reaccionó rápidamente la lepra y tres minutos despues Leonel Bucca que está amigado con la red lo empató para la Lepra mendocina. Los dos únicos goles del partido.

Dos realidades diferentes, el local intentando ganar por primera vez en el torneo -ya no los consiguió- y la visita resguardando sus jugadores titulares (juegan el miercoles en el Malvinas con Fluminense por la Libertadores) y no perder, estirando a 7 sus presentaciones sin caidas sin contar los partidos coperos.

Independiente Rivadavia, Aldosivi (MdP)

Aldosivi tuvo el segundo en tres ocasiones: primero Fernández y Cordero no pudieron con el debutante Gómez Riga (de enorme actuación), y luego el palo lo salvó a la Lepra luego de un gran tiro libre cerrado de Palaveccino.

La segunda parte lo tuvo a Independiente como protagonista y el arquero del Tiburón fue el responsable de que la Lepra no se haya llevado un premio mayor: se lo evitó una vez a Riep y un par de veces a Ríos, y en el final se quedó con un mano a mano que terminó siendo una doble situación para la visita.

Síntesis

Aldosivi (1):

Ignacio Chicco; Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Lucas Rodríguez; Rodrigo Gonzalez, Felipe Anso, Tomás Fernández, Esteban Rolón; Agustín Palavecino, Nicolás Cordero. DT Israel Damonte./ Cambios: Augusto Fernández por T. Fernández y Fernando Román por Rodríguez, Emanuel Iñiguez por González.

Independiente Rivadavia (1):

Emmanuel Gómez Riga; Kevin Vázquez, Leonard Costa, Alejo Osella, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Leonel Bucca, Rodrigo Atencio, Diego Crego; Alessandro Riep, Victorio Ramis. DT Alfredo Berti./ Cambios: Iván Villalba por Costa y Bautista Dadín por Ramis, Luciano Sabato por Bucca, Stéfano Moreyra por Ríos.

Goles: PT: 4: Moya (A), 8: Bucca (IR).

Árbitro: Pablo Echavarría

Estadio: José María Minella.