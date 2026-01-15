Alquiler de cabañas: guía para evitar las estafas

Con el inicio de las vacaciones, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza emitió una serie de recomendaciones para prevenir estafas en el alquiler de alojamientos temporarios. El objetivo es que los turistas verifiquen la autenticidad de las ofertas antes de realizar pagos, protegiendo así su dinero y su información personal frente a posibles fraudes.

Cómo verificar la autenticidad del lugar

La verificación previa del inmueble es el paso más crítico para garantizar un descanso sin sorpresas desagradables. Es fundamental confirmar que el alojamiento realmente existe y está registrado legalmente ante las autoridades competentes. Para ello, el Ente Mendoza Turismo (Emetur) dispone de un listado detallado de prestadores habilitados que cumplen con todas las normativas de seguridad y servicios requeridas por la ley. Usted puede consultar estos padrones en los sitios web oficiales o comunicarse directamente con las municipalidades de cada departamento para corroborar la identidad del dueño o gestor.

Muchas veces, los estafadores crean perfiles falsos con fotografías robadas de otros sitios para engañar al ojo desprevenido. No se deje llevar únicamente por la estética de las imágenes en una pantalla. Si el lugar no figura en los registros oficiales, el riesgo de que la propiedad no sea real aumenta significativamente. Tomarse unos minutos para investigar en buscadores, revisar reseñas de otros usuarios y cruzar datos puede marcar la diferencia entre unas vacaciones soñadas y una pérdida económica importante.

La prevención no es un trámite innecesario, sino una herramienta de cuidado personal. Al utilizar canales oficiales, el turista cuenta con un respaldo institucional ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante su estadía. Por lo tanto, agotar estas instancias de consulta es la recomendación primordial de los especialistas en seguridad.

Detectar señales de alerta en redes sociales

El entorno digital presenta desafíos constantes, especialmente cuando las ofertas aparecen a través de redes sociales con perfiles que no ofrecen garantías claras. El Ministerio advierte sobre el peligro de concretar transacciones importantes con personas desconocidas que operan exclusivamente mediante plataformas de mensajería o grupos de venta informales. Un indicador muy común de fraude es la oferta de precios excesivamente bajos en comparación con el promedio del mercado local.

Si un alojamiento parece demasiado barato para ser verdad, es muy probable que se trate de un señuelo para captar víctimas de forma rápida. Los delincuentes suelen aplicar tácticas de presión psicológica, instando al interesado a realizar un depósito inmediato bajo la excusa de que hay otros clientes esperando o que la oferta caducará en pocas horas. Esta urgencia artificial busca evitar que el usuario piense con claridad o realice las comprobaciones necesarias sobre la veracidad del aviso. Mantener la calma es esencial frente a estos comportamientos. Las empresas y dueños serios respetan los tiempos de consulta y brindan información detallada sin recurrir al hostigamiento comercial. Desconfíe de aquellos anunciantes que evitan las llamadas telefónicas directas y prefieren únicamente el contacto escrito. Una conversación fluida y la posibilidad de obtener una ubicación geolocalizada real son señales que aportan mayor transparencia al proceso de alquiler.

Métodos de pago seguros y datos personales

En cuanto a los aspectos financieros, la elección del método de pago es determinante para asegurar la trazabilidad de la operación y tener pruebas en caso de reclamos. Se recomienda priorizar el uso de transferencias bancarias, sistemas de homebanking o tarjetas de crédito, ya que estos mecanismos dejan un registro formal de quién recibe el dinero. Evite siempre realizar giros postales, pagos a través de empresas de remesas o entregas de efectivo sin un comprobante legal que respalde la transacción. Los depósitos directos en cuentas bancarias permiten identificar al titular, lo cual es una ventaja sustancial para las autoridades en caso de iniciarse una investigación penal.

Por otro lado, la protección de la privacidad es otro pilar fundamental en esta guía de seguridad. Bajo ninguna circunstancia debe enviar fotografías de su Documento Nacional de Identidad (DNI) o de sus tarjetas a través de redes sociales. Estos datos personales pueden ser utilizados por organizaciones criminales para realizar robos de identidad o para estafar a otras personas utilizando su nombre. La entrega de documentación personal solo debe realizarse una vez que la legitimidad del sitio esté confirmada y preferiblemente mediante canales seguros. Cuidar sus datos sensibles es tan importante como cuidar su capital, ya que el robo de información puede generar complicaciones legales a largo plazo difíciles de resolver.

Procedimientos legales y canales de denuncia

A pesar de seguir todas las recomendaciones, es posible que alguien intente vulnerar su seguridad, por lo que saber cómo actuar es indispensable para limitar los daños. Ante cualquier intento de fraude o sospecha fundada de irregularidad, la primera medida debe ser contactar inmediatamente a la línea de emergencias 911 para recibir asistencia. Asimismo, el Ministerio Público Fiscal de la provincia cuenta con una plataforma de Denuncias On-line moderna y accesible para todos los ciudadanos.

Realizar la denuncia formal es un paso necesario no solo para intentar recuperar lo perdido, sino para que las autoridades puedan rastrear y desactivar a los grupos delictivos que operan en la zona. Aportar capturas de pantalla de las conversaciones, números de teléfono y los datos de las cuentas bancarias involucradas facilita enormemente el trabajo de los peritos informáticos. No sienta vergüenza si ha sido víctima de un engaño; los estafadores utilizan técnicas muy sofisticadas para manipular a las personas.

Al denunciar, usted está contribuyendo a un sistema de prevención colectiva que protege a otros turistas y fortalece la seguridad de la comunidad. Las vacaciones son un tiempo para el descanso y la recreación familiar, y estar bien informado es el mejor escudo contra quienes intentan empañar esos momentos de alegría con actos ilícitos. Recuerde que la seguridad es una responsabilidad compartida entre el Estado y los ciudadanos.