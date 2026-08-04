San Luis apuesta fuerte al turismo de reuniones

San Luis sale a captar grandes congresos nacionales

San Luis redobla su estrategia para consolidarse como uno de los destinos más competitivos del país en turismo de reuniones. Con ese objetivo, el gobernador Claudio Poggi recibió a representantes del sector privado antes de su participación en Meet Up 2026, donde la provincia buscará atraer congresos, convenciones y eventos que generen actividad económica durante todo el año.

Una alianza para mostrar el potencial puntano

La reunión se desarrolló este martes por la noche en Casa de Gobierno y reunió al gobernador Claudio Poggi, al ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, y a referentes del sector turístico de distintos puntos de la provincia. El encuentro sirvió para definir los últimos detalles de la participación de San Luis en Meet Up 2026, el principal evento nacional dedicado a la industria de reuniones, congresos, ferias, viajes de incentivo y encuentros corporativos, que se realizará los días 5 y 6 de agosto en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. La delegación puntana llegará con una propuesta conjunta entre el Estado y el sector privado, una modalidad que busca fortalecer la imagen de la provincia como destino preparado para recibir eventos de gran escala. La presencia de empresarios de Villa Mercedes, Merlo, Nogolí, la ciudad de San Luis y otras localidades refleja la intención de representar toda la oferta turística provincial. La estrategia apunta a exhibir infraestructura, conectividad, servicios y capacidad organizativa para competir con otros destinos del país que también buscan captar un segmento considerado clave por su impacto económico y por su capacidad para generar movimiento fuera de las temporadas tradicionales de vacaciones.

San Luis sale a captar grandes congresos nacionales

El turismo de reuniones, una apuesta para romper la estacionalidad

Durante el encuentro, una de las voces del sector privado fue la de Cynthia Berardi, presidenta del Bureau San Luis y referente del Hotel Dos Venados. La dirigente valoró el respaldo institucional y sostuvo que el turismo de reuniones atraviesa un proceso de crecimiento sostenido. "Estamos contentos de este apoyo del Gobierno para desarrollar el turismo de reuniones", afirmó. Explicó además que esta modalidad tiene un efecto multiplicador porque permite mantener actividad durante la temporada baja y beneficia de manera directa a hoteles, agencias de viaje, empresas de transporte, servicios gastronómicos, proveedores técnicos y numerosos prestadores vinculados con la organización de eventos.



Berardi señaló que uno de los principales objetivos de la participación en Meet Up será generar contactos estratégicos que permitan traer congresos y convenciones a San Luis, fortaleciendo el posicionamiento provincial dentro del mercado nacional. También destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y los privados, al considerar que la decisión política de acompañar al sector transmite confianza y abre oportunidades para seguir creciendo. El Bureau San Luis, asociación civil integrada por empresas privadas sin fines de lucro, cumple precisamente ese rol de articulador entre los distintos actores de la industria turística y recreativa para facilitar la organización de encuentros y experiencias.

Ventajas competitivas para captar nuevos eventos

El ministro Juan Álvarez Pinto explicó que la provincia posee condiciones favorables para competir dentro del turismo de reuniones. Entre ellas mencionó la ubicación estratégica en el centro del país, la conectividad terrestre y aérea, la red de autopistas, la infraestructura disponible y la existencia de centros de convenciones preparados para albergar encuentros de diferentes dimensiones. Según indicó, Meet Up representa una oportunidad para participar en rondas de negocios y presentar candidaturas con el objetivo de que congresos, reuniones empresariales y eventos deportivos elijan a San Luis como sede en futuras ediciones. El funcionario remarcó que el impacto de estas actividades trasciende al sector turístico, ya que movilizan comercios, restaurantes, servicios de transporte, empresas de sonido, iluminación, tecnología, producción, alojamiento y múltiples emprendimientos locales. Además, resaltó que la articulación entre el sector público y privado resulta indispensable para competir con otros destinos y ofrecer una experiencia integral a quienes organizan este tipo de encuentros. Desde el propietario de un salón hasta las empresas de catering o logística forman parte de una cadena que se fortalece cuando trabaja de manera coordinada.

Una política que busca posicionar a San Luis todo el año

La participación en Meet Up 2026 forma parte de una política provincial orientada a diversificar la actividad turística y ampliar la oferta más allá del turismo tradicional asociado a paisajes, naturaleza y vacaciones. La intención es consolidar a San Luis como una sede confiable para congresos científicos, convenciones empresariales, reuniones institucionales, competencias deportivas y viajes de incentivo que mantengan un flujo constante de visitantes durante los doce meses del año.



Esa estrategia, coincidieron funcionarios y empresarios, no solo incrementa la ocupación hotelera sino que también favorece la generación de empleo y el movimiento económico en numerosos sectores vinculados con los servicios. La presencia conjunta del Gobierno provincial y del empresariado en Buenos Aires busca transmitir un mensaje claro: San Luis pretende competir en igualdad de condiciones con los principales destinos del país y aprovechar sus fortalezas logísticas, su infraestructura y su ubicación geográfica para convertirse en un referente nacional del turismo de reuniones. La expectativa ahora está puesta en las rondas de negocios y en los contactos que puedan abrir la puerta a futuros eventos que impulsen el desarrollo económico de las distintas regiones de la provincia.