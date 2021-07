Gutierrez y Fadep mandan en la Liga Mendocina de Futbol

Liga Mendocina de futbol - 6ta fecha



UNCuyo 3 (Donaires, Calderón, Correa)

CEC 0

Godoy Cruz 1 (Molina)

Huracán Las Heras 0

Algarrobal 2 (Alaniz, Guzmán)

Fray Luis Beltrán 0

FADEP 1 (Pérez)

Boca Jrs. 0

Luján 1 (Kevin García)

Independiente Rivadavia 1 (Soria)

Guaymallén 4 (Ramirez 2, Pizarro, Gomez)

Academia Chacras de Coria 0

Palmira 1 (Amaya)

Gutierrez 2 (Tejada, Tejerina)

Andes Talleres 3 (Sanfilippo 2 y Córdoba)

Argentino 0

Deportivo Maipú 0

Centro Deportivo Rivadavia 1 (Pontil)

Gimnasia- San Martín (suspendido campo de juego no estaba en condiciones)



Posiciones parciales:

Zona A: Fadep 16, Andes Talleres 12, Argentino 11, Boca Jrs. 9,CEC y UNCuyo 7, Rodeo del Medio y Algarrobal 6, Godoy Cruz 5, Fray Luis Beltrán 4, Huracán Las Heras 3.



Zona B: Gutierrez 16, Maipú 13, Guaymallén 11, Palmira10, -Centro Deportivo Rivadavia 6,Gimnasia, Independiente y Luján 5, San Martín 4, Academia Chacras de Coria 1.



Próxima fecha:

Boca vs Algarrobal, Beltrán vs Godoy Cruz, Huracán vs Talleres, Argentino vs UNCuyo, CEC vs Rodeo del Medio, Independiente vs Palmira, Gutierrez vs Maipú, Rivadavia vs Guaymallén, Chacras vs Gimnasia, San Martín vs Luján.



Primera B

Municipal 1- El Porvenir 2

Universitario 1- Banfield 2

Mayor Drummond 1- Eva Perón 0

Leonardo Murialdo 2- Cicles Lavalle 2

La Gloria 3- AMUF 3

Posiciones:

El Porvenir y Lavalle 13, Municipal, Murialdo y La Gloria 10, Eva Perón, Drummond y Banfield 7, Ferroviario y Universitario 2, AMUF 1.

Próxima fecha

AMUF vs Murialdo, Lavalle vs Drummond, Eva Perón vs Universitario, Banfield vs Municipal, El Porvenir vs Ferroviario.