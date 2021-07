Celia Tejerina en los Juegos Olímpicos por segunda vez en su carrera

Tokio es una ciudad que le sienta bien a los godoicruceños olímpicos. Debemos remontarnos a 1964 para encontrar el antecedente más cercano de un deportista de esta geografía en la tierra del Sol Naciente.

Ernesto Contreras, juninense de nacimiento y godoicruceño por adopción, tuvo sus segundos Juegos Olímpicos en Tokio 1964, año en el que terminó octavo en la modalidad de persecución por equipos en ciclismo.

Si bien es un dato del anecdotario, vale la pena traerlo a la luz porque el 25 de julio comienza una nueva cita olímpica en la cual habrá presencia godoicruceña de la mano de Celia Tejerina, la windsurfista que, como Contreras, tendrá su segunda oportunidad en la capital japonesa, aunque 58 años después.

Celita, como la conocen sus íntimos, tiene 27 años y llegará a Tokio con la experiencia de haber estado en Río 2016, donde obtuvo el 21º puesto en la modalidad RS:X, especialidad que en los Juegos de Japón se disputará por última vez ya que en París será reemplazada por la IQFoil.

Antes de partir a Buenos Aires, donde se encontrará con su entrenador para así emprender el viaje al continente asiático, Tejerina declaró: “Todavía no caigo, la despedida de mi familia me hace saber que los Juegos están cada vez más cerca. Fue un año de mucha incertidumbre por la postergación (la cita era el año pasado, pero fue pospuesta por la Pandemia por Covid-19) ya que hubo que ir paso a paso para manejar la ansiedad por estar ya en el lugar”.

Celia tiene un objetivo bien claro y el mismo es “quedar entre las 15 mejores”, aunque sabe que “no es un objetivo fácil” ya que “hace dos años que no corro con muchas chicas, entonces no sé bien el nivel de ellas. De todos modos tengo mi cabeza puesta en Tokio para poder dar lo mejor de mí y poder cumplir con el objetivo”.

Respecto de la postergación y sus sensaciones de viajar en plena pandemia mundial, Tejerina comentó: “Confío plenamente en que Japón es el país adecuado para organizar un Juego Olímpico en este contexto ya que son muy ordenados. Y sin bien la responsabilidad es individual, creo que va a salir todo bien”.

La preparación para una cita deportiva de esta magnitud, y a la cual no todo deportista llega, Celia explicó que “siempre estuve muy motivada y positiva por sobre todas las cosas, intentando dar lo mejor de mí con lo que tenía, entrenando triple turno en casa” y agregó: “Cuando empezó la cuarentena me dí cuenta que los Juegos no se podían llevar a cabo el año pasado, que sí o sí se iban a postergar. Eso también me ayudó mucho para entrenar tranquila la parte física ya que veía que estaba complicado entrenar la parte de navegación en el corto plazo, algo que era muy importante”.

“Si hay algo que aprendí, o reforcé, en esta pandemia fue el hecho de ir paso a paso, momento a momento”, se sinceró la windsurfista godoicruceña, una de las 5 mendocinas y mendocinos que intervendrán en la cita, compartiendo delegación con Rodrigo Isgró (rugby), Gastón Alto (tenis de mesa), Agustín Loser (vóleibol) y Emiliano Bosso (hockey sobre césped).

Hija de María Mackern, andinista que ascendió 17 veces el Aconcagua, y Carlos Tejerina, uno de los referentes actuales del andinismo local, Celia heredó su pasión por la naturaleza, aunque no eligió los senderos, sino que prefirió explotar su potencial, desde los 14 años, sobre el agua.

“Heredé la pasión por la naturaleza, la disfruto y la respeto, algo que me enseñaron mis padres desde muy chiquita. Empecé a navegar en el dique Potrerillos cuando tenía 14 años dentro de un programa familiar, súper recreativo. De a poco me fui entusiasmando, metiendo y enamorando del deporte”, cerró la actual estudiantes de Ciencias Económicas en la UNCuyo.