Liga Mendocina de fútbol, octavo capítulo

Estaba establecido que para esta temporada habría solo un ascenso a Primera División. Pero se resolvió entresemana que fueran dos, por lo tanto, el primer ascenso será para el equipo que sume más puntos a lo largo del torneo y posteriormente se jugará una Liguilla para el segundo ascenso a la A.

Liga Mendocina de Futbol. 8vo capítulo

Rodeo del Medio 2 (Arébalos, Cataldo)

Argentino 4 (Lucero 2, Trippi, Periale)

UNCuyo 2 (Guzmán, Azpitia)

Huracán LH 1 (Nasta)

Andes Talleres1 (Sanfilippo)

Fray Luis Beltrán 0

Godoy Cruz 0

Boca Jrs. 2 (Alaniz, Pérez)

Algarrobal 0

FADEP 2 (Sevillano, Dellarrolle)

San Martin (Gabi Gonzalez)

Independiente Rivadavia 0

Luján 1 (Bailo)

Chacras 1 (Bendelli)

Gimnasia 2 (Marchiori, Maldonado)

Rivadavia 1 (Alvarez)

Guaymallén 0

Gutierrez 0

Maipú 1 (Izu)

Palmira 2 (Amaya, Ojeda)



Posiciones:

Zona A: Fadep 19, Talleres18, Argentino 17,Boca15, CEC y UNCuyo 10, Godoy Cruz 8, Rodeo del Medio y Algarrobal 6, Beltrán 4, Huracán LH 1.

Zona B: Gutierrez 18, Guaymallén 15, Maipú 14, Palmira13, Independiente, Gimnasia y San Martín 11, Luján 7, Rivadavia 6, Academia Chacras de Coria 2



Próxima fecha

Fadep vs Godoy Cruz/ Boca vs Talleres/ Beltrán vs UNCuyo/ Huracán vs Rodeo/ Argentino vs CEC/ Independiente vs Maipú/ Palmira vs Guaymallén/ Gutierrez vs Gimnasia/ Rivadavia vs Luján/ Chacras de Coria vs San Martin.

Primera B

Ferroviario 3-Sportivo Banfield 2

Municipal 2- Eva Perón 0

Universitario 0- Lavalle 7

Mayor Drummond 1- AMUF 3

Leonardo Murialdo 2- La Gloria 0

Posiciones

Lavalle 19, El Porvenir y Murialdo 16, Municipal 14, Eva Perón y La Gloria 10, Banfield 8, Drummond 7, Ferroviario 5, AMUF 4, Universitario 2.

Próxima fecha

La Gloria vs Drummond/ AMUF vs Universiario/ Cicles Lavalle vs Municipal/ Eva Perón vs Ferroviario/ Banfield vs El Porvenir.