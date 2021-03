Adios al sueño de ascenso de FADEP, perdió la final con Independiente de Chivilcoy

Foto gentileza Pampa Deportiva

Los goles llegaron cuando se jugaba tiempo de descuento del primer período (Juan Aguirre) y a los diez minutos del complemento (Rodrigo Bernal), en tanto que los mendocinos sufrieron las expulsiones de Santiago López y Lautaro Talamoni.

Los jugadores de FADEP cuestionaron duramente al arbitraje, señalando que el primer tanto de los de Chivilcoy debió ser anulado por una posición adelantada no cobrada. Despues hubo mucha pierna fuerte que derivaron en las rojas para los mendocinos.

Síntesis:

Independiente de Chivilcoy: 2

César Horst; Facundo Tumbessi, Juan Cruz Aguilar, Marcos Lamolla y Martín Gallo; Ezequiel Bassi, Daniel Olmedo y Franco Cáceres; Juan Aguirre Marcos Salvaggio y Rodrigo Bernal. DT: Alberto Salvaggio./ Cambios: Franco Olmos por Caséres, Jonathan López por Bernal, Mario Vallejo por Aguirre y Damián Castagno por Bernal Cáceres.

FADEP 0:

Emmanuel Cirrincione; Lucio Pérez, Julián Moyano, Santiago López y Federico Pérez; Federico Bruno, Sergio Sánchez, Juan Pablo Montaña y Nicolás Aguirre; Juan Manuel Romero y Osvaldo Miranda. DT: Matías Minich./ Cambios: Talamoni por Aguirre, Diego Méndez por Bruno, Pablo Dellarole por Montaña, Lucas Marciante por Miranda.

Goles: PT: 48: Aguirre (ICH)/ ST: 10: Bernal (ICH)

Árbitro: Nelson Bejas ( Tucumán)/ Expulsados: López y Talamoni (Fadep)

Estadio: Ferro Carril Oeste de General Pico, La Pampa.

Los resultados de las finales fueron

Independiente (Necochea) 0 vs. Ciudad Bolívar 3

Independiente (Chivilcoy) 2 vs. FADEP 0

Racing (Córdoba) 2 vs. Ben Hur (R) 1

Dep. Fontana 0 vs. Gimnasia y Tiro (Salta) 2

Los cuatro ganadores jugarán la próxima temporada en el Torneo Federal A