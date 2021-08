La Experiencia Endeavor Cuyo 2021 conectó a cientos de personas que buscan superarse

La semana pasada y en forma virtual se realizó la Experiencia Endeavor Cuyo 2021, bajo el concepto #DeCuyoalMundo, con un resultado muy alentador y positivo. Vía streaming, a través del canal de Youtube de la fundación, se sumaron más de 1.300 personas de Mendoza, San Juan y San Luis. Sin embargo, la sorpresa fue el interés de otras provincias y países para sumarse a este encuentro que nuevamente convocó a emprendedores con ideas de negocio, proyectos en marcha y talentos en formación.

Las charlas inspiracionales de destacados empresarios locales y nacionales, que emprendieron sus proyectos y que hoy son verdaderos ejemplos y casos de éxitos, tuvieron eje en el concepto de Economía del Conocimiento, tema que cuenta con un gran interés público e inmensas oportunidades de crecimiento en la región Cuyo.



“Es un orgullo poder presentar una nueva Experiencia Endeavor en Cuyo con speakers y expositores de lujo. Esperamos que a partir de hoy muchos puedan emprender y potenciar sus ideas”, enfatizó a modo de bienvenida, Luis Zambonini, presidente de Endeavor Cuyo, quien también introdujo este acontecimiento, la noche anterior en un cóctel realizado en Bodega Lagarde.



María José Rubio Nanclares, directora de Operaciones en Cuyo, anfitriona junto a Zambonini, agradeció a todos los seguidores que se unieron desde distintos puntos de Argentina y del mundo para seguir las ponencias.

Un dato interesante es que, durante la transmisión total de un poco más de 3 horas, hubo picos de hasta 300 personas conectadas en el mismo momento. “Este año nos encontramos en el desafío de hacer un encuentro de este tipo y es toda una apuesta. Agradecemos a toda la gran audiencia que se nutre de estas charlas y nos acompañan en este formato, a oradores y capacitadores”, dijo antes del comienzo de las charlas.



Experiencias que animan a emprender y confiar en las propias capacidades

Conectado desde Buenos Aires, fue Máximo Cavazzani, fundador de Etermax -empresa creadora de juegos como Preguntados (que hoy cuenta con 800 millones de descargas) y Apalabrados- quien comenzó con su ponencia. “Desde que tengo uso de razón quise ser emprendedor. Siempre hay cosas para hacer y hay que estar preparado para agarrar la ola. Pero hay que tener en cuenta que no todo es un caso de éxito. No siempre nos fue bien ni fue instantáneo”, aseguró el joven emprendedor que, en la actualidad, cuenta con un equipo de más de 500 personas en su empresa.



“Hoy somos una empresa más madura y siempre estamos pensando en cómo nos preparamos para aprender y tomar nuevas posibilidades para las cosas que van a venir. Tenemos que estar preparados para todo. Valoramos el talento. Es una empresa preparada para cambiar”, dijo.



Desde Mendoza, el estudiante en ingeniería Mecatrónica, Marcos Bruno, también contó sobre su vida, sus sueños desde niño y todo el recorrido para lograrlos. Con tan sólo 25 años, es co fundador de Merovingian Data (startup que brinda servicios para que las empresas mejoren y crezcan a partir del buen uso de los datos) y astronauta análogo. La pregunta inicial de su ponencia fue clave: “¿Cuántos de nosotros logramos ser lo que soñamos de niños? Yo siempre quise ser astronauta. Apliqué a una convocatoria y fui aceptado y concreté ese sueño”. El camino no fue fácil. Sin embargo, aseguró que esta búsqueda fue una gran experiencia e instó a nunca bajar los brazos para lograr los propios objetivos.



En esta misma línea y conectado desde Barcelona, el mendocino Alex Robbio también relató cómo fueron esos primeros pasos para fundar Belatrix junto a su papá Luis y a su hermano Federico. “El camino de emprender es sinuoso, arduo, pero termina siendo reconfortante. Luego de vivir en Estados Unidos volví a Mendoza con una buena oportunidad que la comenté en mi familia. Presentamos talento de Mendoza para el exterior. Fue un arranque orgánico artesanal. Fuimos reinvirtiendo. Contratábamos programadores que podían llevar su computadora a la empresa. Tuvimos caídas en la facturación y luego repuntábamos. Pero ser emprendedor es un orgullo enorme. Decidimos vender la empresa (hoy está en manos de Globant) y no nos arrepentimos”, contó.

Las dos últimas charlas inspiracionales estuvieron a cargo de Carolina Pérez Mora e Ignacio Gómez Portillo, creadores de Egg Educación y, por otro lado, Daniel Dvorkin (director of Engineering & Site Lead de Mercado Libre y Mercado Pago) quien, desde Colombia, estuvo en conversación con Nicolás Ramírez, director de Polo TIC de Mendoza.



Sin dudas, el hilo conductor de ambas exposiciones estuvo centrado en el talento que hay en Cuyo y las ganas que hay de emprender por parte de tantos jóvenes profesionales. Además, el crecimiento y expansión que ambas empresas lograron en esta región fue otro de los temas tratados.



A modo de ejemplo, Egg Educación –con eje en cambiar la educación del mundo a través de la cooperación- comenzó en 2015 con 4 personas y hoy son más de 100. En tanto, Dvorkin dijo que, actualmente, profesionales de Cuyo trabajan en desarrollo de productos para más de 12 millones de personas en el mundo.



Workshops con herramientas útiles para implementar

“Cómo buscar apoyo y financiamiento según tu estadio emprendedor”, “Herramientas para hacer crecer tu negocio”, y “Cómo potenciar tus ventas online”, fueron los temas de talleres a cargo de Valentina Terranova, miembro del Directorio de Endeavor Argentina, cofundadora de Embarca y de Campus Olegario, Partner Drapper Cygnus; Karen Mirkin, de Amazon Web Services; y Patricio Casella, de Tienda Nube, respectivamente.



De la forma más gráfica posible y con casos exitosos como el que presentó Casella proveniente del emprendimiento La Celina, de San Luis, cada especialista dio tips y consejos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer crecer un emprendimiento y que funcione exitosamente.



Estos talleres lograron captar la atención de una gran cantidad de personas que agradecieron, a través de comentarios escritos, estas herramientas útiles para aplicar a cada idea.



Algunas frases destacadas de Experiencia Endeavor Cuyo 2021

“Un buen emprendedor no hace lo que quiere; hace lo que el mundo solicita. Apunten alto y sepan que van a fallar. Si triunfan, apunten más alto”, Max Cavazzani (Etermax).

“Cuando pase algo que les haga prender la lamparita, no lo piensen y embárquense. Las cosas pueden no funcionar, pero reconocer esto es una ventaja enorme para los emprendedores. Algo puede no ocurrir y estamos preparados para eso”, Marcos Bruno (Merovingian Data).

“Es importante pensar globalmente, con visión global. Algunos de los factores más determinantes para emprender son: invertir en armar equipo, entrenar y dar oportunidades “, Alex Robbio (co fundador de Belatrix).

“A emprender se aprende emprendiendo. Cuando uno innova, las cosas fallan permanentemente”, Carolina Pérez Mora e Ignacio Gómez Portillo (Egg Educación).

“Mercado Libre se instaló en Cuyo por el talento enorme que hay y las ganas de emprender”, Daniel Dvorkin (Mercado Libre).}



