Comenzó el Operativo PISA de evaluación en San Luis

Durante la semana del lunes 18 al viernes 22 de agosto, se lleva adelante en seis escuelas de la provincia el operativo PISA, el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes organizado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Esta es la novena edición de este estudio global que desde el 2000 lleva involucrado a más de 90 países y se convirtió en la evaluación educativa más grande del mundo.

Este año se tomará a estudiantes de aproximadamente 200 escuelas en todo el país. En total, participarán unos 2.500 alumnos de 15 años, quienes serán evaluados en las áreas de Lectura, Matemática y Ciencias. Asimismo, la edición actual incorpora una nueva dimensión denominada ‘Aprendiendo en el mundo digital’.

La evaluación tiene como objetivo medir el conocimiento académico y la capacidad de los estudiantes para aplicar lo aprendido en situaciones cotidianas, sus habilidades cognitivas, actitudes, y competencias adicionales como la resolución de problemas y la administración financiera.

Los resultados del Operativo PISA se esperan para septiembre de 2026, momento en que se publicará tanto un informe internacional, como un informe nacional elaborado por la secretaría de Educación de Argentina.