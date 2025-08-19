Comenzó el Operativo PISA de evaluación en San Luis

Este viernes 22, música disco con The Celebration Band
Este viernes 22, la ciudad se iluminará con el brillo y el glamour de la era dorada de la música. El escenario del Teatro Mendoza recibirá a The Celebration Band.
Este año evaluarán a cerca de 200 escuelas en todo el país, entre ellas seis establecimientos educativos de San Luis. En total, participarán unos 2500 alumnos de 15 años en áreas de Lectura, Matemática y Ciencias.Sociedad19/08/2025Redacción CuyoNoticias
Durante la semana del lunes 18 al viernes 22 de agosto, se lleva adelante en seis escuelas de la provincia el operativo PISA, el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes organizado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Esta es la novena edición de este estudio global que desde el 2000 lleva involucrado a más de 90 países y se convirtió en la evaluación educativa más grande del mundo.
Este año se tomará a estudiantes de aproximadamente 200 escuelas en todo el país. En total, participarán unos 2.500 alumnos de 15 años, quienes serán evaluados en las áreas de Lectura, Matemática y Ciencias. Asimismo, la edición actual incorpora una nueva dimensión denominada ‘Aprendiendo en el mundo digital’.
La evaluación tiene como objetivo medir el conocimiento académico y la capacidad de los estudiantes para aplicar lo aprendido en situaciones cotidianas, sus habilidades cognitivas, actitudes, y competencias adicionales como la resolución de problemas y la administración financiera.
Los resultados del Operativo PISA se esperan para septiembre de 2026, momento en que se publicará tanto un informe internacional, como un informe nacional elaborado por la secretaría de Educación de Argentina.
Este viernes 22, la ciudad se iluminará con el brillo y el glamour de la era dorada de la música. El escenario del Teatro Mendoza recibirá a The Celebration Band.
Durante cuatro días, el público pudo disfrutar de food trucks, shows en vivo y más de 200 stands con juguetes, indumentaria y accesorios.
Son 23 jóvenes que serán parte del proyecto de intercambio educativo internacional "Si estudiara al otro lado del Atlántico". Jefes comunales de Mendoza y Maipú, presentes.
La jefa comunal Norma Velázquez exigió retractación a Pablo Oro por difundir un documento oficial. FOPEA advirtió sobre un ataque a la prensa.
Dos mujeres que habían hecho cumbre y se desorientaron, fueron localizadas en buen estado, luego de diez horas de trabajo en condiciones climáticas adversas en el cerro San Bernardo.
Organizaciones mendocinas convocaron a una movilización bajo el lema “No veten la discapacidad” tras el veto presidencial a la ley de emergencia.
En el 150° aniversario de la llegada de los salesianos a la Argentina, Por los Jóvenes - Don Bosco destaca una propuesta que une educación, calidad y compromiso social.
El Foro de Periodismo Argentino cuestiona la intimación del empresario Gustavo Monti al diario por publicar información sobre una obra pública en San Juan.
Cayó derrotado por River 4 a 2 en el Monumental, sigue sin ganar en el Clausura y solo está arriba de dos equipos en la tabla y el descenso acecha.
Franco David Guevara fue condenado por atropellar y matar a Néstor Nievas en julio de 2024. Estaba ebrio e inhabilitado para conducir al momento del episodio.
La solicitud se extiende por El Pachón y Agua Rica, ambas inversiones de la empresa minera en Argentina donde es propietaria en un 100%.
Junior Achievement Cuyo y el Ministerio de Educación de San Juan, se unen para para impulsar trayectos de formación docente para enseñar finanzas.
En tiempos donde el cuidado del planeta dejó de ser una opción para convertirse en urgencia, Sheraton Mendoza Hotel se posiciona como un referente en la implementación de prácticas responsables y sostenibles.