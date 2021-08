Naschel: “Lo que nos faltaba, fiesta clandestina en el cementerio”

Desde hace algunos lunes, los empleados municipales de Naschel comenzaron a encontrar restos de botellas, bolsas de hielo, resto de fuego frente al cementerio y todo indicio de que en ese lugar es utilizado por personas para juntarse de manera clandestina. Este lunes también se encontraron con que ingresaron al lugar a defecar.



El Intendente Miguel Bertola sostuvo que para él “se trata de un grupo de jóvenes, ya van do o tres veces, que los fines de semana se reúnen en el cementerio, afuera del cementerio, pero al frente o al costado. Se nota que comen asado, toman porque quedan las bolsas de hielo, se nota que en el sector hacen picadas”.



“Por suerte no hay ningún daño en el cementerio, no se han robado nada, no han roto nada, no han profanado ninguna tumba”. “Lo que mas molesta es que si han utilizado la parte interna del cementerio, como baño. Los lunes a primera hora los chicos tienen que estar limpiando todo eso" sostuvo Bertola.



El jefe comunal explicó que el cementerio esta a unas 20 cuadras del pueblo y que en el sector solo hay dos vecinos que utilizan el camino habitualmente y no han visto nada, por eso se presume que los hecho ocurren a la noche. Por estos hechos, han decidido rotar el personal municipal con la policía de la localidad para hacer rondas por el lugar y evitar que esto siga ocurriendo.