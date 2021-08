Llegaron los play off del sóftbol mendocino

Sóftbol, llegaron los play off

Los resultados de la séptima fecha ubicaron a los cuatro clubes de siete en los play off, siete equipos en la primera masculino, es el resultado del gran trabajo que se viene realizando, desde la Federación Mendocina como desde de cada institución, donde se están formando nuevas divisiones infantiles, las cuales no paran de crecer, a pesar de la transición de actividades en la que vivimos.



En el duelo municipal entre Capital y Maipú, los capitalinos vencieron por 12 a 4 carreras, si bien en los dos primeros periodos los lanzadores fueron los dominantes del juego Zimmermann para Maipu y Anea para Capital, fue hasta que los bates sonaron por ciudad.

El último partido se dio entre los equipos de Montserrat, las "hormigas rojas" que en tres periodos de juego, fueron suficiente y determinantes para ganar por 13 a 0 carreras, el clásico santo a sus hermanos de barrio, a la versión Montserrat Azul. El lanzador de las hormigas Rojas Andres Estallles, casi tuvo su juego perfecto, sino fuera por el bateo de Montoya, quien fue el único bateador en llegar a primera base, para el santo azul.



La ubicación final del Round Robin fue Banco Mendoza, Capital Mendoza, Maipú Softbol, UNCuyo, Teros Pedro Molina, Montserrat Rojo y Montserrat Azul.



Los play off se jugarán de la siguiente manera, los bancarios primeros, enfrentarán a los capitalinos, cuyo ganador pasará a la gran final del dia 22 de agosto, el perdedor tendrá repechaje, ante el ganador entre el tercero y el cuarto, en este caso será entre Maipú frente a la UNCuyo.



Los partidos del play off serán el día lunes 16 de agosto, en el diamante de Banco Mendoza, a las 10 hs. Maipu vs UNCuyo y a las 12 hs. Banco Mendoza vs Capital.

Por otro lado las chicas de Capital accedieron a la final, al partido decisivo del Oficial 2021 de la F.M.SyB, luego de haber ganado por 7 a 0 el sábado pasado ante el equipo Banco Mendoza Rayadas

De esta manera quedaron primeras en el Round Robin, avanzando directamente a la final y a la espera del segundo finalista, que saldrá del partido del sábado 14 de agosto a las 15 hs en el diamante de Banco, entre Banco Mendoza vs Banco Rayadas.

El partido de la final femenino se jugará el sábado 21 a las 16 hs. en diamante a designar.

