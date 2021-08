Andes Talleres y Gutierrez los que me mandan en la Liga Mendocina

Liga Mendocina de futbol. Fecha 12

FADEP 2 (Sandoval, Miranda)

Rodeo 2 (Coca, Murillo)

Algarrobal 0

UNCuyo 0

Godoy Cruz 1 (Galeano)

Andes Talleres 3 (Baldacini, Sanfilippo, Royo)

Fray Luis Beltràn 0

Argentino 3 (Emanuel Lucero 2, Jofré)

Boca 2 (Vedia, Alaniz)

CEC 4 (Ligorria, Montivero, Gonzalez, Lucero)

Rivadavia 2 (Ramirez, Domenech)

Independiente 2 (Reveco, Arias)

Gutierrez 3 (Suraci 2, Tejada)

Academia Chacras 1 (Skocir)

Palmira 0

San Martin 1 (Soria)

Maipù 1 (Moreno)

Lujan 0

Guaymallèn-Gimnasia (lunes)

De la fecha 9

FADEP 3 (Dellarrolle, Sevillano, Leuzzi)

Godoy Cruz 4 (Fernandez 3, Velgaz)

Posiciones:

Zona A: Andes Talleres 28, Argentino 26, Fadep 23, Boca 20, CEC 17, Godoy Cruz, Rodeo del Medio y UNCuyo 14, Algarrobal 7, Beltràn 5, Huracàn 4.

Zona B: Gutierrez 30, Guaymallèn 22, Palmira 20, San Martin y Maipù 18, Independiente 16, Gimnasia y Rivadavia 12, Lujan 7, Academia Chacras 4.



Pròxima fecha:

UNCuyo vs Godoy Cruz/ Rodeo del Medio vs Algarrobal/ CEC vs FADEP/ Argentino vs Boca/ Huracán vs Beltrán/ Independiente vs Gimnasia/ Luján vs Guaymallén/ San Martin vs Maipú/ Chacras vs Palmira/ Rivadavia vs Gutierrez.



Primera B

Cicles Lavalle 3- Sportivo Banfield 1

Leonardo Murialdo 2- Municipal GC 0

La Gloria 2- Ferroviario 0

Mayor Drummond 1- Universitario 3

AMUF vs El Porvenir juegan este lunes



Posiciones:

Lavalle 29, Murialdo 25, La Gloria 22, El Porvenir 20, Eva Peròn 16, Municipal 15, Banfield 11, AMUF 9, Drummond 7, Ferroviario 6, Universitario 5.



Proxima fecha

Municipal vs Drummond/ Ferroviario vs Murialdo/ El Porvenir vs La Gloria/ Banfield vs AMUF/ Eva Peròn vs Cicles Lavalle.