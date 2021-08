Mendoza entra al mundo de las bicicletas eléctricas, de la mano de Enerby

Las Ebike irrumpieron en el escenario mundial y Mendoza no es ajena a este fenómeno, donde no solo intervienen las compras individuales sino políticas de desarrollo y comprensión del ambiente, tanto de empresas como de organismos gubernamentales.

En diálogo con CuyoNoticias, Nelson Negretti, co-fundador de la empresa mendocina Enerby, nos abre las puertas del mundo de las Ebikes o bicicletas eléctricas, los modelos que actualmente están disponibles y cuáles son las características y precio.

"Las bicicletas eléctricas tienen muchas denominaciones, pero se las conoce como bicicletas de asistencia eléctrica, en Europa se las conoce como bicicletas Pedalec y en EEUU se las conoce como e-bike.

Respecto de la historia familiar detrás de Enerby, Negretti contó que es "la unión de dos emprendedores. Yo después de un viaje a Europa, pude conocer todo lo que es la tecnología de la movilidad eléctrica, las bicicletas eléctricas, los autos eléctricos, las estaciones de carga que habían eléctricas. Por lo que vuelvo acá a Argentina, con la idea de poder hacer algo, no sabía qué. Lo primero que se me ocurre, yo soy tecnico electrónico, tenia acceso a poder diseñar las estaciones de carga, para vehículos eléctricos. Y me encuentro en ese mismo momento en una feria con Renzo Manzano, que es hoy cofundador de Enerby, que estaba presentando un proyecto, justamente de una bicicleta eléctrica. Cuando conozco la historia de él, quería desarrollar algo para poder movilizarse, porque también veía que esto era el futuro", cuenta Nelson. Así comienza a gestarse Enerby.

