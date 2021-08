Fin de semana complicado para Nico Palau

El piloto de San Martín, que se subió al Renault Clio del Puga Competición, tuvo muchos problemas y no pudo ser parte de la final de la Clase 2 del Zonal Cuyano.

El Zonal Cuyano llevó adelante la quinta fecha del certamen en el autódromo de San Martín, donde Nicolás Palau tuvo un fin de semana bastante complicado, haciendo su presentación con el Renault Clio del Puga Competición.

En clasificación, el piloto de San Martín tuvo un buen resultado teniendo en cuenta su poca adaptación al auto y los inconvenientes que iban surgiendo. Alcanzó el noveno mejor tiempo, que le permitió partir desde la 6ª colocación en la primera batería. Sin embargo, en la serie clasificatoria se agravaron los problemas y terminó 9°. Junto al equipo, hicieron una evaluación del rendimiento del auto y Nico Palau tomó la decisión de no participar en competencia la final y continuar trabajando en el auto con miras a la próxima competencia.

“Es un auto totalmente nuevo. Pensábamos que el chasis venía complicado, lo pusimos a punto como a mí me gusta, y ahí nos dimos cuenta de que nos estaba faltando mucho de motor. No pudimos ser competitivos y hay mucho por hacer. Me encanta la categoría, pero si queremos ser competitivos y estar peleando arriba, el equipo va a tener que trabajar mucho”, indicó Nico.

La actividad de Nico Palau en la Clase 2 del Zonal Cuyano continuará el 25 y 26 de septiembre, cuando se dispute la sexta fecha del certamen, en circuito a designar.