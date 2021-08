Enorme victoria de Nico Palau en Olavarría

El Top Race Series llevó a cabo la sexta fecha del calendario en el autódromo de Olavarría, donde el mendocino Nicolás Palau volvió a destacarse, al quedarse con una victoria inobjetable que lo ubica como uno de los candidatos al título.

Al mando del Toyota del Pfening Racing, el piloto de San Martín partió desde la colocación de privilegio producto de haber ganado el Sprint en la jornada sabatina.

Y si bien fue superado con una buena maniobra por Lucas Gambarte en la primera vuelta, un par de giros después logró recuperar la punta y de ahí en más se encaminó hacia la segunda victoria de esta temporada.

"Salió un fin de semana tal como lo planeamos y la verdad que toda esta felicidad quiero compartirla con el equipo, con mi familia y con mis sponsors, ya que son ellos los que me ayudan a cumplir el sueño de poder ganar a nivel nacional. Fue una carrera muy buena y quiero felicitar a Gambarte porque me hizo una tijera perfecta al principio que me dejó segundo. Después me pude recuperar y la verdad que el auto funcionó bárbaro. Seguimos prendidos en el campeonato y vamos a dar batalla hasta el final para quedarnos con el título", señaló Nico, que ocupa el cuarto puesto en el campeonato, con 93 unidades, a 15 del líder Miguel Otero.

El próximo compromiso de Palau en el Top Race Series está previsto para el 19 de septiembre, cuando se dispute la séptima fecha, en el autódromo de Buenos Aires.