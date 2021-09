Argentina demostró ante Venezuela por qué es el campeón de América

Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Ángel Correa anotaron los goles del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, mientras que Jefferson Soteldo marcó para Venezuela.



“Es importante el triunfo. Venezuela es un rival complicado, en Sudamérica todos los equipos son duros por cómo se lucha y por cómo se corre”, dijo tras el partido Martínez. “Nos llevamos tres puntos importantes para casa”.

“Con Brasil va a ser un partido lindo después de la final que nos tocó jugar”, agregó el atacante.



En el partido disputado en el estadio Olímpico de Caracas, Argentina salió a hacer valer su poderío con el dominio del balón y jugando en campo rival frente a un equipo venezolano que no logró hacer pie frente a su público.

En los primeros minutos, la “albiceleste” llevó peligro a través de un remate de Rodrigo De Paul que dio en el travesaño y luego contó con una serie de aproximaciones que Ángel Di María y Lautaro Martínez no lograron aprovechar.



La superioridad de la selección argentina se hizo más notoria a partir de la expulsión a instancias del VAR de Luis Martínez, quien vio la tarjeta roja seis minutos después de haber ingresado por una durísima infracción sobre Lionel Messi.

La apertura del marcador llegó sobre el final de la primera etapa, en el segundo minuto del tiempo adicional, por intermedio de Lautaro Martínez, luego de un buen pase de Giovani Lo Celso que dejó al delantero del Inter de Milan frente al meta Wuilker Faríñez.

En el inicio de la etapa complementaria, Argentina mantuvo el control de las acciones y llevó a su rival a defender muy cerca de su área.

Luego de unos minutos de asedio, Venezuela respondió en dos avances aislados en los que se aproximó con remates de Alexander González y Jefferson Soteldo que salieron desviados.

El visitante anotó el segundo gol a los 71 minutos con un disparo de Joaquín Correa desde el centro del área, tras una jugada entre Messi y Martínez.

Dos minutos después, el equipo argentino marcó el tercer tanto a través de un toque de Ángel Correa con el arco a disposición, luego de que aprovechó un despeje corto del meta Faríñez tras un remate de Martínez.

Messi estuvo cerca de anotar su gol a los 85 minutos con un remate de frente al arco que paró Faríñez.

Venezuela descontó a los 94 minutos por intermedio de Soteldo, con un penal sancionado a instancias del VAR por infracción de Alejandro Gómez sobre el delantero venezolano del Toronto FC.

“Se hizo lo que pudo con un jugador menos, sabiendo lo fuerte que es Argentina, con la calidad que tiene. Nos quedamos con uno menos muy temprano y el equipo lo sufrió”, dijo Soteldo tras el encuentro.

El próximo domingo, el seleccionado albiceleste visitará a su clásico rival Brasil en la ciudad de Sao Paulo, mientras que Venezuela jugará ante Perú en Lima.

Texto fuente Redacción Depor

Video resumen del partido

https://www.youtube.com/results?search_query=venezuela+1+argentina+3

Eliminatorias Sudamericanos Qatar 2022



Venezuela 1 (Soteldo)

Argentina 3 (Martinez, J. Correa, A. Correa)



Bolivia 1 (Saucedo)

Colombia 1 (Martinez)

Ecuador 2 (Torres, Estrada)

Paraguay 0

Perù 1 (Tapia)

Uruguay 1 (de Arrascaeta)

Chile 0

Brasil 1 (Ribeiro)

Posiciones:

Brasil 21, Argentina 15, Ecuador 12, Uruguay 9, Colombia 9, Paraguay 7, Chile 6, Bolivia 6, Perù 5, Venezuela 4.

Próxima fecha (domingo 5 de setiembre)

Brasil vs Argentina/ Ecuador vs Chile/ Uruguay vs Bolivia/ Paraguay vs Colombia/ Perú vs Venezuela

