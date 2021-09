San Luis: entraron en vigencia los beneficios de zona fría 

Mariano Estrada, director de San Luis Energia SAPEM, indicó que la normativa establece un 30% a un 50% de descuento en la tarifa de gas natural, en la provincia son alrededor de 91mil los usuarios beneficiados. “La generalidad de los usuarios recibirán un descuento del 30% y hay algunas situaciones particulares que recibirán un 50%, son alrededor de 15mil usuarios.”, indico el funcionario.

Dentro de esas situaciones particulares se encuentran:

1. Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

2. Titulares de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a cuatro (4) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

3. Usuarios y usuarias inscriptas en el Régimen de Monotributo Social.

4. Jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a cuatro (4) Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

5. Trabajadores y trabajadoras monotributistas inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en cuatro (4) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

6. Usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo.

7. Electrodependientes, beneficiarios y beneficiarias de la ley 27.351.

8. Usuarios y usuarias incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares de la ley 26.844.

9. Exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

10. Titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

“Hay asociaciones civiles y entidades civiles de bien público que van a estar incluidas en este descuento del 50% como así también merenderos y comedores comunitarios que estén registrados en el RENACOM", sostuvo Estrada.

El funcionario indicó que los beneficios entraron en vigencia el pasado 5 de agosto, pero en esta facturación se va a ver reflejado un porcentaje que es proporcional porque el servicio de gas natural tiene una toma de lectura bimestral.

El cuadro tarifario de zona fría se aplica durante todo el año y en el caso de la provincia de San Luis , que fue incluida este año, tiene una vigencia de 10 años, por lo que hasta el 31 de diciembre del 2031 van a regir estos cuadrados tarifarios.