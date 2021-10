Ganó Argentina y la era Scaloni suma un invicto de 25 partidos

La Seleccion Argentina, no en su mejor versión, al menos comparándola con la actuación soberbia sobre Uruguay, le ganó a Perú 1 a 0, gol convertido por Lautaro Martinez a los 42 minutos del primer tiempo.

Pudo igualarlo el conjunto incaico que dirige el argentino Ricardo Gareca, al tener un penal a favor, pero el remate de Yotún dio en el travesaño y se fue afuera.

El equipo de Scaloni buscó desde el principio hacer la diferencia en la red, pero Perú supo aguardar con inteligencia desbaratar el circuito futbolistico albiceleste (azul en esta noche en el Monumental), priorizó defenderse a atacar, perdió por la mínima y pudo haberlo empatado en su momento, pero nadie duda de la legitimidad del triunfo argentino y apuntar tal vez la seguidilla de partidos y viajes haya conspirado contra un mejor andar argentino. Se ganó, y bien, es lo que interesa, pareciera que Brasil y Argentina (tienen un partido pendiente entre sí, que según dicen podría ser favorable a Argentina y ganar los puntos) han sacado una buena diferencia,en puntos y en juego al resto de los competidores.

La Albiceleste llegó a 25 puntos en 11 partidos jugados, pues tiene pendiente el superclásico con el líder Brasil, y ahora mira por el retrovisor a Ecuador, tercer clasificado que tiene 17, y a Colombia, que sigue con 16.

Eliminatorias Conmebol- Fecha 12

Argentina 1 (Lautaro Martinez)

Perú 0

Colombia 0

Ecuador 0

Bolivia 4 (Ramallo, Villarroel, Abrego, Fernandez)

Paraguay 0

Chile 3 (Pulgar 2, Brereton)

Venezuela 0

Brasil 4 (Neymar, Raphinha 2, Gabriel )

Uruguay 1 (Luis Suárez)

Posiciones:

Brasil 31

Argentina 25

Ecuador 17

Colombia 16

Uruguay 16

Chile 13

Bolivia 12

Paraguay 12

Perú 11

Venezuela 7

Próxima fecha (11 de noviembre)

Uruguay vs Argentina

Brasil vs Colombia

Perú vs Bolivia

Paraguay vs Chile

Ecuador vs Venezuela

Goleadores:

Moreno Martins (Bolivia) 8

Neymar (Brasil) 7

Messi (Argentina) 6

Martinez (Argentina) 5

Estrada (Ecuador) 5