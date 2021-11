San Luis: Tiene cáncer pero no recibe tratamiento porque no le entregan una biopsia 

A Silvia Pellegrino le diagnosticaron cáncer de mama en el mes de junio, el 13 de septiembre fue operada en la Maternidad provincial Teresita Baigorria ubicada en la ciudad de San Luis y desde ese día espera el resultado de la biopsia para poder empezar con el tratamiento oncológico.

Pellegrino destaca la buena atención que tuvo en el centro de salud estatal y manifiesta que nunca la han atendido tan bien, pero le preocupa que haya una solo especialista para realizar los estudios patológicos en la Maternidad, donde se atiende las mujeres de toda la provincia de San Luis.

El reclamo que ha iniciado Silvia no es solo por ella, ya que ha estado en contacto con otra mujeres que están en la misma situación y de acuerdo a lo que le manifestaron las autoridades de la Maternidad, no pueden nombrar a otra persona en esa área. “No hay personal que pueda hacer la cantidad de estudios que tienen para hacer, el volumen de estudio es tan grande que no alcanza, una sola patóloga, a realizarlos en tiempo y forma".

La sanluiseña Pellegrino pide es que "se gestione lo que haya que gestionar para que los estudios se entreguen en tiempo y forma. La patóloga que tiene la Maternidad es excelente pero no puede hacer más de lo que hace".

“Con 61 años de edad que tengo y con la psiquis que me da vueltas y me dice ‘tenes cáncer, tenes cáncer’ y no tengo un tratamiento, me estoy enfermando más por no tener el tratamiento que el cáncer en si. Porque realmente la preocupación y la ansiedad enferman más que el cáncer” sostuvo Silvia.