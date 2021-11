Suyuque - Los Molles: vecinos reclaman una reunión urgente con el Gobernador ante la falta de respuestas

Los vecinos de Los Molles, El Suyuque, La Loma y El Milagro, hicieron pública una carta en la que piden una audiencia con el Gobernador de la Provincia, Alberto Rodríguez Saa, para que le de soluciones a los problemas que tienen por la falta de energía eléctrica, agua potable y recolección de residuos, entre otros.

El 3 de octubre de 2019, por decreto 5495, el gobernador designó a Alberto Leyes como jefe del Programa Delegado Organizador Tendiente a la Creación del Municipio de Los Molles-El Suyuque, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, desde entonces hasta la fecha nada ha cambiado en la zona y los vecinos siguen con los mismos reclamos, algunos se han agudizado, como por ejemplo la falta de agua, ya que la zona sigue creciendo pero las obras prometidas nunca se realizaron.

Hace dos semanas los vecinos colocaron pasacalles haciendo conocer su reclamo, de esta manera lograron una reunión con Leyes, pero no les dio ninguna solución a los reclamos, ni el más básico que pedían los vecinos, que era la contratación de un vehículo para la recolección de residuos.

Carta abierta al señor gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodriguez Saa.

Buenos días señor Gobernador:

Soy Alfredo Valenzuela vecino de los Molles, perteneciente al departamento Belgrano.

Le envío esta carta, por qué creo y espero que usted no esté enterado de nuestra situación.

Con los vecinos de la Loma

El Suyuque, Los Molles y

El Milagro, venimos padeciendo varios problemas, los 2 más importantes son la luz y el agua, y el resto recolección de residuos, seguridad vial, desmalezado, transporte, entre otros.

Pedimos lo básico para poder vivir con dignidad.

Debido a la gran cantidad de reclamos que hemos realizado y al no tener respuestas, me atrevo a pedirle una reunión con usted, sin intermediarios.

Sabemos que usted escucha al pueblo y creemos que si nos da la oportunidad de contarle lo que padecemos, entre ustedes y nosotros, podemos llegar a una buena solución y que todos los vecinos de esa zona podamos vivir mejor.

Disculpe la molestia le saludo atte.