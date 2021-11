Los mendocinos del Regional Amateur ya conocen el programa de partidos

La Región Cuyo está conformada por 7 grupos de 4 equipos cada uno, los mismos están integrados por equipos de Mendoza, San Juan y San Luis. Los elencos mendocinos están incluídos en la Zona «3» (Liga Mendocina), Zona «4» (San Rafael y Malargüe) y Zona «5» (Gral. Alvear y San Rafael).



Los equipos que terminen en primer y segundo lugar de cada zona, más los 2 mejores terceros de la Región, avanzarán a la próxima instancia, siendo 16 los equipos que se eliminarán en partidos de ida y vuelta, de los cuales los ganadores ( continuarán hacia la 3° Etapa de la competencia.

Fixture:

1° fecha: 21/11/21 San Martín vs FADEP y Gutiérrez vs Andes Talleres.

2° fecha: 24/11/21 Andes Talleres vs San Martín y FADEP vs Gutierrez

3° fecha: 28/11/21 San Martín vs Gutiérrez y ? vs FADEP



Invirtiendo localías la 4ta fecha se juega el 4/12, la 5ta el 7/12 y la 6ta el 12/12.

Zona Cuyo:

Zona 1: Alianza Futbolística y Jorge Newbery de Villa Mercedes, Sportivo Pueyrredón y un equipo a confirmar de la Federación San Luis.

Zona 2: Huracán, GEPU (Gimnasia y Esgrima-Pedernera Unidos), San Martín de Merlo y Naschel Unidos.

Zona 3: Atlético Club San Martín, Fundación Amigos por el Deporte, Gutierrez Sport Club y Andes Talleres.

Zona 4: Ballofet, Independiente Calle Larga, Deportivo Malargüe, Vialidad de Malarg[ue

Zona 5: El Porvenir, Ferro Carril Oeste, Sport Club Pacífico, Deportivo Argentino.

Zona 6: Juventud Alianza, Trinidad, Colón Junior y San Martín de Rodeo.

Zona 7: Peñaflor, Angaqueros del Sud y Del Carril de Caucete e Hipólito Yrigoyen de Santa Lucía.

