Centro Deportivo Rivadavia lidera el Permanencia, Huracán y Beltrán complicados con el descenso

Zona Permanencia



Resultados

Algarrobal 1 (Gimenez)

Rivadavia 1 (Dominguez)

Deportivo Maipú 0

Fray Luis Beltrán 0

Academia Chacras 3 (Koch, González, Carrique)

Huracán Las Heras 0

Deportivo Maipú 0

Fray Luis Beltrán 0

Rodeo del Medio 1 (Valenti)

Independiente Rivadavia 0

U.N.Cuyo 2 (Gutierrez,Donaires)

Luján 4 (Aguado, Chávez, Albelo, Núñez)



Posiciones

-Centro Deportivo Rivadavia 17 -Lujan Sport Clubs 16 -Academia Chacras 12 -Deportivo Maipu 11 -Independiente Rivadavia 10 -Rodeo del Medio 10 -Deportivo Algarrobal 9 -Godoy Cruz Antonio Tomba 8 -U.N. Cuyo 6 -Huracan Las Heras 5 -Fray Luis Beltran 4

Próxima fecha

Independiente Rivadavia vs Deportivo Algarrobal/ Centro Deportivo Rivadavia vs Deportivo Maipu/ Fray Luis Beltrán vs Academia Chacras de Coria/ Huracán Las Heras vs UNCuyo/ Luján Sport Club vs Godoy Cruz Antonio Tomba.



Cuadrangular Primera B



Leonardo Murialdo 7- Eva Perón 1

El Porvenir 1- Municipal Godoy Cruz 0



Posiciones:



Leonardo Murialdo 8, El Porvenir 7, Eva Perón 4, Municipal 3



Próxima fecha (penúltima)



Eva Perón vs El Porvenir y Municipal vs Murialdo



Foto Gustavo Lopez, Prensa Algarrobal y grupo whastsapp Periodistas Liga mendocina de futbol