En Paraná el Patrón fue el Tomba

En el Juan Gilberto Funes de La Punta, Godoy Cruz buscará ante Talleres de Córdoba el pasaporte a la final de la Copa Argentina donde espera Boca, por eso es muy bueno ver que recuperó la memoria para el partido del miercoles además de engrosar su promedio para la próxima temporada donde habrá descensos.

Los jugadores se encargaron de repetir, antes de la T, está el partido con Patronato y lo debemos tomar con seriedad, y bien que hicieron, ya se sacaron de encima al Patron - también rival directo en los promedios-y a diagramar el partido ante los cordobeses.

El encuentro comenzó con el protagonismo el dueño de casa, con pelotazos a la espalda de los centrales tombinos. Los conducidos por Iván Delfino tuvieron situaciones en los primeros minutos que no supiero aprovechar. El Bodeguero respondió con una gran jugada individual de Matías Ramírez que no pudo finalizar de la mejor manera. A los 39′, una gran trepada de Ian Escobar que se la cedió a Ojeda, el número once tombino no perdonó y marcó el 1 a 0.

En el complemento Godoy Cruz comenzó a jugar con el resultado puesto y Patronato nunca pudo llegar con la claridad con la que lo hizo en la primera mitad. A los 35´’St, Ezequiel Bullaude recupera, aguanta y se la toca a Escobar que envió el centro, para que Tomás Badaloni meta el frentazo y deje sin chances a Ibañez. Con el segundo gol, el Expreso, fue dominador absoluto del partido. A poco del final, con un gran remate cruzazo, Ian Escobar decretaba el 3 a 0 definitivo.

Sintesis:

Patronato: 0

Matías Ibáñez; Martín Garay, Rolando García Guerreño, Óliver Benítez, Facundo Cobos; Matías Pardo, Nicolás Delgadillo, Fabio Vázquez, Héctor Canteros; Junior Arias y Sebastián Sosa Sánchez. DT Iván Delfino./ Cambios: Nicolás Albarracín por Arias, Nicolás Franco por Delgadillo, Tiago Banega por Canteros (P); y Matías Palavecino por Pardo , Neri Bandiera por Vázquez.

Godoy Cruz 3: Juan Espínola; Manuel Llano, Guillermo Ortiz, Nicolás Sánchez, Leonel González, Ian Escobar; Gonzalo Ábrego, Nelson Acevedo y Matías Ramírez; Martín Ojeda y Tomás Badaloni. DT Diego Flores./ Cambios: Ezequiel Bullaude por Abrego y Sebastián Lomónaco por Ramírez, Bruno Leyes por Acevedo, Valentín Burgoa por Ojeda..

Goles: PT: 37: Ojeda (GC). / ST: 35: Badaloni (GC); 40: Escobar (GC).

Árbitro: Pablo Dóvalo/ Expulsado: Palavecino

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.

