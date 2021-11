Gabriel "Pipío" Fernández arribó séptimo a la meta en EE UU

Gabriel Fernández volvió a conseguir un gran resultado en su presentación en la divisional Motocross, en el campeonato Mini O´S que se disputa en EEUU. El piloto mendocino arribó a la meta en el séptimo puesto. Repitió una gran labor como en el Supercross, donde fue sexto.

Fernández tiró a la pista sus pergaminos de ex campeón argentino y logró otra vez ser parte del top ten en una de las pruebas más exigentes del mundo en materia de motos. Con un nivel acorde a lo que se requería, el “Pipío” luchó de principio a fin y en la última vuelta atrapó el séptimo escalafón.

Una vez terminada la carrera en Florida, el experimentado Fernández sostuvo: “Tuve una buena largada y un buen ritmo. En las primeras vueltas venía 5to, cometí un error y pasé al 8vo. Después, a poco del cierre me pude recuperar y así logré el 7mo. lugar en la final de los 40 mejores. Realmente no me lo esperaba, terminar en los primeros, algo soñado, espero poder seguir mejorando, ya sé a lo que me enfrento, un circuito muy corto y técnico”, señaló.

Vale recordar que el próximo compromiso para el mendocino será el de intentar clasificar para el Loreta, el cual se llevará a cabo en Tennessee.