Andes Talleres el gran candidato a quedarse con el Hexagonal de la Liga a dos fechas del final

Elminado del Regional, el "Matador" apunta todos sus cañones al campeonato anual de la Liga Mendocina de Futbol, título que no consigue desde 1971.

Liga Mendocina de Futbol



Hexagonal Final - 3ra fecha



San Martin 1 (César)

Fundación Amigos 0



Rivadavia 2 (Dominguez, Ramirez)

Palmira 1 (Funes)



Gutierrez 0

Talleres 1 (Martin)



Posiciones



Andes Talleres 9

San Martin 6

Fadep 4

Palmira 3

Rivadavia 3

Gutierrez 1



Próxima fecha (penúltima)

Lunes 20 a las 17hs



Gutierrez vs San Martin

Andes Talleres vs Rivadavia

Palmira vs Fundación Amigos