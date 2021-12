Después de 50 años Andes Talleres volvió a gritar "Campeón"

A una fecha del final del Hexagonal por el título de la Liga Mendocina de Futbol el Matador le ganó a Rivadavia, la derrota de San Martin ante Gutierrez hizo que la diferencia fuera indescontable y festejó por anticipado.



Andes Talleres 3 (Contrera, Martin, Baldacini)

Centro Deportivo Rivadavia 1 (Dominguez)



Gutierrez 3 (Mesa, Guevara, López)

San Martin 2 (Cézar, Guevara e/c)



Palmira 0

Fadep 1 (Sandoval e/c)



Posiciones



Andes Talleres 12

Fadep 7

San Martín 6

Gutierrez 4

Palmira 3

Rivadavia 3



Ultima fecha- Jueves 23/12- 17hs



San Martin vs Palmira, Fadep vs Andes Talleres, Rivadavia vs Gutierez.



El camino de Andes Talleres rumbo al título



Primera fase

L Godoy Cruz 4-0 (Agustin Sanfilippo 3, Carrasco)

V UNCuyo 2-0 (Sanfilippo, Sandoval)

L Rodeo del Medio 2-0 (Baldacini, Sanfilippo)

V CEC 0-1

L Argentino 3-0 (Sanfilippo 2, Córdoba)

V Huracán 2-1 (Di Nasso, Alí)

L Beltrán 1-0 (Sanfilippo)

V Boca 1-1 (Lázaro)

L Fadep 1-0 (Baldacini)

V Algarrobal 3-0 (Lázaro, Correa, Royo)



V Godoy Cruz 3-1 (Baldacini, Sanfilippo, Royo)

L UNCuyo 2-0 (Malinar, Carrasco)

V Rodeo del Medio 2-3 (Sanfilippo, Carrasco)

L CEC 1-1 (Moyano)

V Argentino 0-1

L Huracán 2-1 (Baldacini, Carrasco)

V Beltrán 2-1 (Zandanel, Contrera)



L Boca 0-0

V Fadep 0-3

L Algarrobal 1-2 (Mercado)



Segunda fase



L Palmira 2-1 (Herensperger, Contrera)

V San Martín 1-1 (Cézar e/c)

L Gimnasia 0-0

V Argentino 2-0 (Herensperger, Malinar)

L Gutierrez 2-2 (Baldacini, Lezcano)

L FADEP 2-2 (Martín, Zandanel)

V Guaymallén 1-1 (Herensperger)

L Boca 2-1 (Baldacini, Lezcano)

V CEC 0-1



Hexagonal final



L Palmira 2-0 (Almeida, Videla)

L San Martín 3-1 (Martin 2, Videla)

V Gutierrez 1-0 (Martin)

L Rivadavia 3-1 (Contrera,Martin, Baldacini

V Fadep ???



Agradecimiento por las fotos a Jorge Vargas de JVC Sport, Prensa Andes Talleres y Andres Arequipa.